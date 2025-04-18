Ізидора Кочас-Борисова стала єдиною з родини, хто похований за океаном та провела кілька років у сталінських таборах. Що варто знати про наймолодшу сестру Лесі Українки – розповідає 24 Канал.

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Хто така Ізидора Косач-Борисова

Саме Леся обрала ім'я для своєї молодшої сестри, котру в родині всі лагідно називали Дорою. Дівчина здобула чудову освіту в гімназії та стала однією з перших жінок, яка вступила в Київський політехнічний інститут, де здобула фах агронома. Вона багато працювала за фахом, а також займалася перекладом з французької.



Ізидора Косач-Борисова / Архівне фото

У 1912 році в родині Косачів було пишне весілля – Ізидора вийшла заміж за Михайла Борисова. Через два роки у подружжя народилася донька Ольга.

Прихід більшовиків до влади змінив життя усієї родини Косачів. Навіть попри те, що радянська влада вирішила створити культ Лесі Українки.

Як СРСР репресував Ізидору та родину Косачів

Олену Пчілку, маму Ізидори та Лесі, на кілька років ув'язнили за "антиреволюційну діяльність". Після виходу з в'язниці Олена Пчілка жила в Ізидори.

Михайла Борисова арештували двічі. Другий арешт був фатальним – у 1941 році його, ймовірно, розстріляли в Архангельській області. Саму ж Ізидору у 1937 році теж заарештували за "буржуазний націоналізм" і присудили їй 8 років таборів.

У лютому 1941 року в СРСР взялися з розмахом святкувати 70-річчя Лесі Українки. На тлі цього Ольга Кобилянська та Косачі клопотали про дострокове звільнення Ізидори, на що радянська влада погодилася. Однак найцинічнішим було те, що Ізидору та її сестру Ольгу, чоловіка якої теж репресували, змусили брати участь у пропагандистських заходах на честь поетеси.



Ізидора Косач-Борисова / Архівне фото

Під час німецько-радянської війни була в Києві в німецькій окупації та працювала в ОУН, через що її арештували нацисти. Та їй пощастило втекти. У 1943 році вона разом з донькою та внуками вирішила втікати за кордон. Так родина Ізидори опинилася в США. Там сестра Лесі й померла у 1980 році, а її донька Ольга – у 2001.

В СРСР Ізидору Косач-Борисову реабілітували посмертно – у 1989 році.