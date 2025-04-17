Відома українська письменниця тоді вже важко хворіла, то ж у публічних заходах радянської влади участі не брала, проте СРСР все одно створив ілюзію, наче Кобилянська вітала "визволителів". Як усе було – розповідає 24 Канал.

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Як СРСР використав Кобилянську в пропаганді

У 1940 році в буковинських газетах з'явилося 40 хвалебних статей про "визволення" Буковини радянським режимом. У цих статтях вихваляли СРСР і Сталіна. То ж десятки років справді вважалося, що Ольга Кобилянська підтримувала СРСР.

Однак кандидатка філологічний наук Ярослава Мельникович присвятила чимало часу вивченню останніх років життя Кобилянської і з'ясувала цікавий факт – жодного рукопису цих статей в архівах письменниці немає. Науковиця багато вивчала архівні документи, а також порівнювала саме наповнення статей з творчим стилем, притаманним Кобилянській. Ба більше, Мельникович заявила, що встановила справжніх авторів більшості "хвалебних од".

Проте статті мають підпис Кобилянської. Ярослава Мельникович пояснює це тим, що рідні Кобилянської знали, що таке СРСР і репресії, то ж не заважали тим, хто приносив статті на підпис. А сама письменниця зважаючи на хворобу могла не розуміти, що саме підписує (якщо і справді підписувала).



Ольга Кобилянська / Фото 1940 року

Коли СРСР окупував Північну Буковину, Кобилянській було 76 років, вона була хворою та відійшла від літературної діяльності через частковий параліч. Радянська влада згадала про Кобилянську, виділила їй мінімальне грошове забезпечення як "народній письменниці", аби отримати її підтримку, знаючи, що письменниця є дуже шанованою в рідних краях.

Однак у листах, що збереглися, Кобилянська лиш зазначала, що її тривожить доля Буковини після приходу СРСР. А радянська влада, вочевидь, скористалася тим, що Кобилянська була хворою і не могла з'являтися на публіці, то ж її іменем підписали 40 хвалебних статей для газет.