Известная украинская писательница тогда уже тяжело болела, поэтому в публичных мероприятиях советской власти участия не принимала, однако СССР все равно создал иллюзию, как Кобылянская приветствовала "освободителей". Как все было – рассказывает 24 Канал.

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Как СССР использовал Кобылянскую в пропаганде

В 1940 году в буковинских газетах появилось 40 хвалебных статей об "освобождении" Буковины советским режимом. В этих статьях восхваляли СССР и Сталина. Поэтому десятки лет действительно считалось, что Ольга Кобылянская поддерживала СССР.

Однако кандидат филологический наук Ярослава Мельникович посвятила немало времени изучению последних лет жизни Кобылянской и выяснила интересный факт – ни одной рукописи этих статей в архивах писательницы нет. Ученая много изучала архивные документы, а также сравнивала само наполнение статей с творческим стилем, присущим Кобылянской. Более того, Мельникович заявила, что установила настоящих авторов большинства "хвалебных од".

Однако статьи имеют подпись Кобылянской. Ярослава Мельникович объясняет это тем, что родные Кобылянской знали, что такое СССР и репрессии, то же не мешали тем, кто приносил статьи на подпись. А сама писательница ввиду болезни могла не понимать, что именно подписывает (если действительно подписывала).



Ольга Кобылянская / Фото 1940 года

Когда СССР оккупировал Северную Буковину, Кобылянской было 76 лет, она была больна и отошла от литературной деятельности из-за частичного паралича. Советская власть вспомнила о Кобылянской, выделила ей минимальное денежное обеспечение как "народной писательнице", чтобы получить ее поддержку, зная, что писательница является очень уважаемой в родных краях.

Однако в письмах, сохранившихся, Кобылянская лишь отмечала, что ее тревожит судьба Буковины после прихода СССР. А советская власть, очевидно, воспользовалась тем, что Кобылянская была больна и не могла появляться на публике, то же ее именем подписали 40 хвалебных статей для газет.