ШІ показав, ким би були і як виглядали б "Друзі" у сучасній Україні
- Штучний інтелект уявив, як би виглядали персонажі серіалу "Друзі", якби вони жили у сучасній Україні, з новими професіями та стилем життя.
- Персонажі включають власницю арт-кафе, викладача історії, засновницю благодійного фонду, кіберспеціаліста, власницю бренду етноодягу та координатора гуманітарної допомоги.
Якби культовий серіал "Друзі" знімали у сучасній Україні, його персонажі стали б справжніми героями нашого часу. Штучний інтелект створив образи, що відображають нову реальність, у якій вони живуть, працюють і допомагають країні.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @nataintellect у TikTok.
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Як ШІ зобразив "Друзів" в сучасній Україні
Якби культовий серіал "Друзі" знімали в Україні сьогодні, його персонажі кардинально змінили б свої професії та стиль життя. Штучний інтелект уявив, ким би могли бути легендарні герої, якби вони жили в сучасних реаліях.
Як герої серіалу "Друзі" виглядали б в сьогоденній Україні: дивіться відео
Як виглядали б герої серіалу "Друзі" в Україні:
- Фая Бутенко – власниця арт-кафе, яка активно допомагає переселенцям.
Фея Бутенко / Скриншот з відео
- Ростислав Галан – викладач історії у ВНЗ та експерт з історичної пам'яті.
Ростислав Галан / Скриншот з відео
- Марина Гелевич – засновниця благодійного фонду, яка активно волонтерить на польовій кухні.
Марина Гелевич / Скриншот з відео
- Андрій Бондаренко – кіберспеціаліст, який займається розробкою IT-рішень для ЗСУ.
Андрій Бондаренко / Скриншот з відео
- Оксана Зелінська – власниця бренду етноодягу та відома блогерка.
Оксана Зелінська / Скриншот з відео
- Макс Трибуненко – координатор гуманітарної допомоги та волонтер.
Макс Трибуненко / Скриншот з відео
Цей альтернативний варіант серіалу відображає сучасну українську реальність, де головними героями стають волонтери, підприємці, освітяни та захисники країни.