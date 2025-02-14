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Тренди Будь у тренді ШІ показав, ким би були і як виглядали б "Друзі" у сучасній Україні
14 лютого, 12:34
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ШІ показав, ким би були і як виглядали б "Друзі" у сучасній Україні

Ярослав Погончук
Основні тези
  • Штучний інтелект уявив, як би виглядали персонажі серіалу "Друзі", якби вони жили у сучасній Україні, з новими професіями та стилем життя.
  • Персонажі включають власницю арт-кафе, викладача історії, засновницю благодійного фонду, кіберспеціаліста, власницю бренду етноодягу та координатора гуманітарної допомоги.

Якби культовий серіал "Друзі" знімали у сучасній Україні, його персонажі стали б справжніми героями нашого часу. Штучний інтелект створив образи, що відображають нову реальність, у якій вони живуть, працюють і допомагають країні.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @nataintellect у TikTok

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Як ШІ зобразив "Друзів" в сучасній Україні

Якби культовий серіал "Друзі" знімали в Україні сьогодні, його персонажі кардинально змінили б свої професії та стиль життя. Штучний інтелект уявив, ким би могли бути легендарні герої, якби вони жили в сучасних реаліях.

Як герої серіалу "Друзі" виглядали б в сьогоденній Україні: дивіться відео

Як виглядали б герої серіалу "Друзі" в Україні:

  • Фая Бутенко – власниця арт-кафе, яка активно допомагає переселенцям.

Фея Бутенко / Скриншот з відео

  • Ростислав Галан – викладач історії у ВНЗ та експерт з історичної пам'яті. 

Ростислав Галан / Скриншот з відео

  • Марина Гелевич – засновниця благодійного фонду, яка активно волонтерить на польовій кухні.

Марина Гелевич / Скриншот з відео

  • Андрій Бондаренко – кіберспеціаліст, який займається розробкою IT-рішень для ЗСУ. 

Андрій Бондаренко / Скриншот з відео

  • Оксана Зелінська – власниця бренду етноодягу та відома блогерка. 

Оксана Зелінська / Скриншот з відео

  • Макс Трибуненко – координатор гуманітарної допомоги та волонтер. 

Макс Трибуненко / Скриншот з відео

Цей альтернативний варіант серіалу відображає сучасну українську реальність, де головними героями стають волонтери, підприємці, освітяни та захисники країни.