ШІ показав, ким би були і як виглядали б "Друзі" у сучасній Україні

Якби культовий серіал "Друзі" знімали у сучасній Україні, його персонажі стали б справжніми героями нашого часу. Штучний інтелект створив образи, що відображають нову реальність, у якій вони живуть, працюють і допомагають країні.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @nataintellect у TikTok.

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Як ШІ зобразив "Друзів" в сучасній Україні

Якби культовий серіал "Друзі" знімали в Україні сьогодні, його персонажі кардинально змінили б свої професії та стиль життя. Штучний інтелект уявив, ким би могли бути легендарні герої, якби вони жили в сучасних реаліях.

Як герої серіалу "Друзі" виглядали б в сьогоденній Україні: дивіться відео

Як виглядали б герої серіалу "Друзі" в Україні:

Фая Бутенко – власниця арт-кафе, яка активно допомагає переселенцям.

Фея Бутенко / Скриншот з відео

Ростислав Галан – викладач історії у ВНЗ та експерт з історичної пам'яті.

Ростислав Галан / Скриншот з відео

Марина Гелевич – засновниця благодійного фонду, яка активно волонтерить на польовій кухні.

Марина Гелевич / Скриншот з відео

Андрій Бондаренко – кіберспеціаліст, який займається розробкою IT-рішень для ЗСУ.

Андрій Бондаренко / Скриншот з відео

Оксана Зелінська – власниця бренду етноодягу та відома блогерка.

Оксана Зелінська / Скриншот з відео

Макс Трибуненко – координатор гуманітарної допомоги та волонтер.

Макс Трибуненко / Скриншот з відео

Цей альтернативний варіант серіалу відображає сучасну українську реальність, де головними героями стають волонтери, підприємці, освітяни та захисники країни.