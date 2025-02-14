Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @nataintellect в TikTok.
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Как ИИ изобразил "Друзей" в современной Украине
Если бы культовый сериал "Друзья" снимали в Украине сегодня, его персонажи кардинально изменили бы свои профессии и стиль жизни. Искусственный интеллект представил, кем бы могли быть легендарные герои, если бы они жили в современных реалиях.
Как герои сериала "Друзья" выглядели бы в сегодняшней Украине: смотрите видео
Как выглядели бы герои сериала "Друзья" в Украине:
- Фая Бутенко – владелица арт-кафе, которая активно помогает переселенцам.
Фея Бутенко / Скриншот из видео
- Ростислав Галан – преподаватель истории в вузах и эксперт по исторической памяти.
Ростислав Галан / Скриншот из видео
- Марина Гелевич – основательница благотворительного фонда, которая активно волонтерит на полевой кухне.
Марина Гелевич / Скриншот из видео
- Андрей Бондаренко – киберспециалист, который занимается разработкой IT-решений для ВСУ.
Андрей Бондаренко / Скриншот из видео
- Оксана Зелинская – владелица бренда этно-одежды и известная блогерша.
Оксана Зелинская / Скриншот из видео
- Макс Трибуненко – координатор гуманитарной помощи и волонтер.
Макс Трибуненко / Скриншот из видео
Этот альтернативный вариант сериала отражает современную украинскую реальность, где главными героями становятся волонтеры, предприниматели, педагоги и защитники страны.