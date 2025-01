Мрія вагітної жінки, яка підкогрила світ: NYT розповіла історію створення дубайського шоколаду

Дубайський шоколад несподівано став феноменом у світі солодощів. Історія його створення – це шлях від домашніх експериментів до світового успіху.

Про те, як дубайський шоколад підкорив світ, розповідає 24 Канал з посиланням на NYT. Вперше фісташкову начинку та тісто катаїфі, з яких виготовляється дубайський шоколад, вдалося поєднати жінці Сарі Хамуду з Дубаю.

Як дубайський шоколад отримав світове визнання

Під час вагітності Сара почала мріяти про шоколад, уявляючи плитку, яка нагадувала хрусткий кремовий близькосхідний десерт з дитинства.

Наступного дня я сказала чоловіку, що хочу розпочати шоколадний бізнес,

– розповідає вона.

Сара ніколи раніше не робила шоколад. Але, не розгубившись, вона почала працювати у своїй вітальні, використовуючи елементи кнафе – вершковий сир, подрібнене тісто катаїфі, горіхи, фініковий сироп, квіти апельсина та трояндову воду.

Зрештою, на світ з'явився її батончик Can't Get Knafeh of It – оболонка з молочного шоколаду, наповнена фісташковим кремом і катаїфі та прикрашена яскраво-жовтими й зеленими вкрапленнями.



Дубайський шоколад / Фото iStock

Хамуда й гадки не мала, що він заживе власним життям, отримавши прізвисько "Дубайський шоколад" серед шанувальників в інтернеті та породивши незліченну кількість наслідувачів.

Коли подружжя відкрило свій інтернет-магазин у 2022 році, то продавало приблизно по плитці на тиждень.

"Було так багато днів, коли ми хотіли здатися", – сказала Хамуда. Але потім з'явилося вірусне відео в TikTok.

Вірусний ролик з дубайським шоколадом у TikTok: дивіться відео

Після того, як пара неохоче пристала на пропозицію шанувальників і надіслала кілька шоколадних плиток місцевим інфлюенсерам, Марія Вегера опублікувала відео у TikTok, демонструючи свою шоколадку.

За словами Єзена Алані, чоловіка Сари, це призвело до хвилі замовлень – щонайменше 30 000. Потік замовлень навіть призвів до збою в застосунку доставки, який вони використовували.