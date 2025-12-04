Чому дві області зникли з карти України

Відповідно до Конституції України, наша держава поділена на 24 області, Автономну республіку Крим і два міста зі спеціальним статусом – Київ і Севастополь. Однак були ще 2 області, які свого часу просто зникли з карти.

Однак трапилося це ще в період радянської окупації – тоді ж вони і були створені. Більше розповість 24 Канал з посиланням на Центральний державний аудіовізувальний та електронний архів.

Які області зникли з карти України?

У вересні 1939 року, коли Німеччина та СРСР почали Другу світову війну, поділивши між собою Польщу, захід нинішніх України та Білорусі опинився під контролем радянського режиму. Відповідно, там почали впроваджувати новий адміністративно-територіальний поділ. Так з'явилися Волинська, Рівненська, Львівська, Дрогобицька, Тарнопільська (перейменована пізніше на Тернопільську) та Станіслався (нині – Івано-Франківська) області.

Дрогобицька область з центром у місті Дрогобич була важливим індустріальним центром, адже саме в цьому районі була зосереджена нафтовидобувна галузь Галичини, а також солеварний завод у самому Дрогобичі.

Дрогобицька область існувала до 1941 року, потім на час німецької окупації регіон став частиною губернаторства Галичини, а після повернення більшовиків знову з'явилася на карті. Ліквідували Дрогобицьку область у 1959 році та об'єднали з Львівською областю.



Дрогобицька область / Карта Wikipedia

Як пише портал Аккерманіка, у серпні 1940 року СРСР створив на території Південної Бесарабії Аккерманську область. Центром стало місто Аккерман. Але в грудні того ж року центр перенесли до Ізмаїла і так область стала Ізмаїльською.

У 1954 році Ізмаїльську область ліквідували і приєднали до Одеської області.



Ізмаїльська область / Карта Wikipedia

Як з'являлися області України?