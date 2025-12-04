Укр Рус
4 декабря, 15:13
Почему две области исчезли с карты Украины

Юрий Семенюк
Основні тези
  • В Украине существовали две области, которые исчезли с карты из-за объединения с другими регионами.
  • Их создали во время Второй мировой войны и ликвидировали в 1950-х.

Согласно Конституции Украины, наше государство разделено на 24 области, Автономную республику Крым и два города со специальным статусом Киев и Севастополь. Однако были еще 2 области, которые в свое время просто исчезли с карты.

Однако случилось это еще в период советской оккупации – тогда же они и были созданы. Больше расскажет 24 Канал со ссылкой на Центральный государственный аудиовизуальный и электронный архив.

Какие области исчезли с карты Украины?

В сентябре 1939 года, когда Германия и СССР начали Вторую мировую войну, поделив между собой Польшу, запад нынешних Украины и Беларуси оказался под контролем советского режима. Соответственно, там начали внедрять новое административно-территориальное деление. Так появились Волынская, Ровенская, Львовская, Дрогобычская, Тарнопольская (переименована позже в Тернопольскую) и Станиславская (ныне – Ивано-Франковская) области.

Дрогобычская область с центром в городе Дрогобыч была важным индустриальным центром, ведь именно в этом районе была сосредоточена нефтедобывающая отрасль Галичины, а также солеварный завод в самом Дрогобыче.

Дрогобычская область существовала до 1941 года, затем на время немецкой оккупации регион стал частью губернаторства Галичины, а после возвращения большевиков снова появилась на карте. Ликвидировали Дрогобычскую область в 1959 году и объединили с Львовской областью.


Дрогобычская область / Карта Wikipedia

Как пишет портал Аккерманика, в августе 1940 года СССР создал на территории Южной Бессарабии Аккерманскую область. Центром стал город Аккерман. Но в декабре того же года центр перенесли в Измаил и так область стала Измаильской.

В 1954 году Измаильскую область ликвидировали и присоединили к Одесской области.


Измаильская область / Карта Wikipedia

Как появлялись области Украины?

  • Первые области в Украине появились в советский период. В 1932 году появились Винницкая, Днепропетровская, Киевская, Одесская, Харьковская области. Впоследствии – Донецкая и Черниговская.

  • С 1937 по 1939 годы появились Полтавская, Житомирская, Каменец-Подольская, Николаевская, Ворошиловградская, Сумская, Кировоградская и Запорожская. В течение 1939 – 1940 – области на Западе Украины, а также Черновицкая и Аккерманская (Измаильская) области.

  • В 1944 году появилась Херсонская область, в 1945 – Закарпатская, в 1954 – Черкасская. В том же году Каменец-Подольская область стала Хмельницкой с центром в Хмельницком. Ворошиловградская область стала Луганской,

  • На момент распада СССР на карте Украины было 24 области. Сейчас стоит вопрос о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей в рамках декоммунизации, однако для этого нужно внести изменения в Конституцию, что невозможно в условиях военного положения.