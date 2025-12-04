Однако случилось это еще в период советской оккупации – тогда же они и были созданы. Больше расскажет 24 Канал со ссылкой на Центральный государственный аудиовизуальный и электронный архив.

Какие области исчезли с карты Украины?

В сентябре 1939 года, когда Германия и СССР начали Вторую мировую войну, поделив между собой Польшу, запад нынешних Украины и Беларуси оказался под контролем советского режима. Соответственно, там начали внедрять новое административно-территориальное деление. Так появились Волынская, Ровенская, Львовская, Дрогобычская, Тарнопольская (переименована позже в Тернопольскую) и Станиславская (ныне – Ивано-Франковская) области.

Дрогобычская область с центром в городе Дрогобыч была важным индустриальным центром, ведь именно в этом районе была сосредоточена нефтедобывающая отрасль Галичины, а также солеварный завод в самом Дрогобыче.

Дрогобычская область существовала до 1941 года, затем на время немецкой оккупации регион стал частью губернаторства Галичины, а после возвращения большевиков снова появилась на карте. Ликвидировали Дрогобычскую область в 1959 году и объединили с Львовской областью.



Дрогобычская область / Карта Wikipedia

Как пишет портал Аккерманика, в августе 1940 года СССР создал на территории Южной Бессарабии Аккерманскую область. Центром стал город Аккерман. Но в декабре того же года центр перенесли в Измаил и так область стала Измаильской.

В 1954 году Измаильскую область ликвидировали и присоединили к Одесской области.



Измаильская область / Карта Wikipedia

Как появлялись области Украины?