Однако случилось это еще в период советской оккупации – тогда же они и были созданы. Больше расскажет 24 Канал со ссылкой на Центральный государственный аудиовизуальный и электронный архив.
Какие области исчезли с карты Украины?
В сентябре 1939 года, когда Германия и СССР начали Вторую мировую войну, поделив между собой Польшу, запад нынешних Украины и Беларуси оказался под контролем советского режима. Соответственно, там начали внедрять новое административно-территориальное деление. Так появились Волынская, Ровенская, Львовская, Дрогобычская, Тарнопольская (переименована позже в Тернопольскую) и Станиславская (ныне – Ивано-Франковская) области.
Дрогобычская область с центром в городе Дрогобыч была важным индустриальным центром, ведь именно в этом районе была сосредоточена нефтедобывающая отрасль Галичины, а также солеварный завод в самом Дрогобыче.
Дрогобычская область существовала до 1941 года, затем на время немецкой оккупации регион стал частью губернаторства Галичины, а после возвращения большевиков снова появилась на карте. Ликвидировали Дрогобычскую область в 1959 году и объединили с Львовской областью.
Как пишет портал Аккерманика, в августе 1940 года СССР создал на территории Южной Бессарабии Аккерманскую область. Центром стал город Аккерман. Но в декабре того же года центр перенесли в Измаил и так область стала Измаильской.
В 1954 году Измаильскую область ликвидировали и присоединили к Одесской области.
Как появлялись области Украины?
Первые области в Украине появились в советский период. В 1932 году появились Винницкая, Днепропетровская, Киевская, Одесская, Харьковская области. Впоследствии – Донецкая и Черниговская.
С 1937 по 1939 годы появились Полтавская, Житомирская, Каменец-Подольская, Николаевская, Ворошиловградская, Сумская, Кировоградская и Запорожская. В течение 1939 – 1940 – области на Западе Украины, а также Черновицкая и Аккерманская (Измаильская) области.
В 1944 году появилась Херсонская область, в 1945 – Закарпатская, в 1954 – Черкасская. В том же году Каменец-Подольская область стала Хмельницкой с центром в Хмельницком. Ворошиловградская область стала Луганской,
На момент распада СССР на карте Украины было 24 области. Сейчас стоит вопрос о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей в рамках декоммунизации, однако для этого нужно внести изменения в Конституцию, что невозможно в условиях военного положения.