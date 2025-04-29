Рятувала екіпаж "Аполлон-13" з пологового: неймовірна історія матері Джека Блека

Мало хто знає, але знаменитий актор Джек Блек народився за надзвичайних обставин. Його мати Джудіт Лав Коен брала участь у порятунку екіпажу легендарної місії "Аполлон-13", коли була вагітною.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувачки @my.popcult у TikTok.

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Що відомо про маму Джека Блека

Багато хто знає Джека Блека як харизматичного актора й коміка, однак не всім відомо, що його мати була справжньою героїнею ще до його народження.

У 1970 році під час місії "Аполлон-13" екіпаж мав здійснити посадку на Місяць, однак через вибух кисневого балона на борту корабля місія перетворилася на боротьбу за виживання. Саме тоді з'явилася знаменита фраза: "Х'юстон, у нас проблема".

Екіпаж "Аполлон-13" / Фото NASA

Команди інженерів, математиків та дослідників шукали способи безпечно повернути астронавтів на Землю. Однією з тих, хто брав участь у розрахунках нової траєкторії для корабля, була Джудіт Лав Коен. І що особливо вражає – вона робила це, перебуваючи на останніх термінах вагітності.

До пологового, звідки Джудіт продовжувала допомагати колегам рятувати екіпаж "Аполлона-13", взяла з собою всі необхідні розрахунки. Пізніше під час телефонної розмови її запитували, як вона почувається, на що вона спокійно відповіла, що щойно народила дитину.

Тією дитиною і став майбутній зірковий актор Джек Блек.

Нагадаємо, що нещодавно у світ вийшов фільм "Minecraft: Фільм" за мотивами популярної відеогри. Головні ролі у стрічці зіграли Джек Блек та Джейсон Мамоа.