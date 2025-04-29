Рятувала екіпаж "Аполлон-13" з пологового: неймовірна історія матері Джека Блека
- Джек Блек народився, коли його мати Джудіт Лав Коен допомагала врятувати екіпаж місії "Аполлон-13".
- Джудіт працювала над розрахунками для нової траєкторії корабля, перебуваючи на останніх термінах вагітності.
Мало хто знає, але знаменитий актор Джек Блек народився за надзвичайних обставин. Його мати Джудіт Лав Коен брала участь у порятунку екіпажу легендарної місії "Аполлон-13", коли була вагітною.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувачки @my.popcult у TikTok.
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Що відомо про маму Джека Блека
Багато хто знає Джека Блека як харизматичного актора й коміка, однак не всім відомо, що його мати була справжньою героїнею ще до його народження.
У 1970 році під час місії "Аполлон-13" екіпаж мав здійснити посадку на Місяць, однак через вибух кисневого балона на борту корабля місія перетворилася на боротьбу за виживання. Саме тоді з'явилася знаменита фраза: "Х'юстон, у нас проблема".
Екіпаж "Аполлон-13" / Фото NASA
Команди інженерів, математиків та дослідників шукали способи безпечно повернути астронавтів на Землю. Однією з тих, хто брав участь у розрахунках нової траєкторії для корабля, була Джудіт Лав Коен. І що особливо вражає – вона робила це, перебуваючи на останніх термінах вагітності.
До пологового, звідки Джудіт продовжувала допомагати колегам рятувати екіпаж "Аполлона-13", взяла з собою всі необхідні розрахунки. Пізніше під час телефонної розмови її запитували, як вона почувається, на що вона спокійно відповіла, що щойно народила дитину.
Тією дитиною і став майбутній зірковий актор Джек Блек.
Нагадаємо, що нещодавно у світ вийшов фільм "Minecraft: Фільм" за мотивами популярної відеогри. Головні ролі у стрічці зіграли Джек Блек та Джейсон Мамоа.