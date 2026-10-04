Джекі Чан міг стати не лише відомим актором: про цю сторінку його кар'єри мало хто знає

Джекі Чан відомий передусім як актор і майстер бойових мистецтв. Однак його кар'єра могла скластися зовсім інакше.

Окрім кіно, він серйозно займався музикою та навіть випустив понад 20 альбомів. Про те, наскільки успішною була музична кар'єра Джекі Чана, пише Far Out Magazine.

Що відомо про музичну кар'єру Джекі Чана

Уперше Джекі Чан спробував себе як співак у 1980 році. Тоді він зіграв головну роль у фільмі "Молодий майстер", який сам написав і зрежисирував. Для стрічки актор також виконав титульну пісню. Вона стала поєднанням характерного для фільмів про кунг-фу звучання та вокалу Чана.

Титульна пісня у фільмі "Молодий майстер": дивіться відео

Ще в дитинстві Чан навчався в суворій школі-інтернаті в Гонконзі, де займався не лише бойовими мистецтвами, а й традиційними видами мистецтва. Зокрема, він розвивав вокальні здібності.

Після успіху в кіно Чан вирішив продовжити музичну кар'єру. У 1984 році він випустив свій перший сольний студійний альбом "Love Me". До нього увійшли такі пісні, як "Movie Star" та "Jackie's Legend", виконані англійською, японською та кантонською мовами.

Джекі Чан / Фото GettyImages

За кілька місяців артист представив наступний альбом – "Thank You". Згодом він записав "The Boy's Life", який був повністю японською мовою. Найяскравішими моментами стали запальна "Memories of Eagles" та "Platonic Intuition".

Jackie Chan – "Memories Of Eagles": дивіться відео

Музична кар'єра Чана тривала десятиліттями. Загалом він випустив понад 20 альбомів і заспівав понад 100 пісень п'ятьма мовами. У його дискографії є композиції "Youth are Strong", "Powerful Youngsters", "I Haven’t Grown Up Yet", а також альбоми "Dragon's Heart" і "With All One's Heart".

Останній альбом Чана вийшов у 2018 році. У ньому артист звернувся до тем дитинства та дорослішання. Серед помітних композицій – "Childhood Stories" та "No Longer Lost".

Попри значну музичну дискографію, саме акторська кар'єра принесла Джекі Чану світову популярність.