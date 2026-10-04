Помимо кино, он всерьез занимался музыкой и даже выпустил более 20 альбомов. О том, насколько успешной была музыкальная карьера Джеки Чана, пишет Far Out Magazine.

Что известно о музыкальной карьере Джеки Чана

Впервые Джеки Чан попробовал себя в качестве певца в 1980 году. Тогда он сыграл главную роль в фильме "Молодой мастер", который сам написал и снял. Для картины актер также исполнил заглавную песню. Она стала сочетанием характерного для фильмов о кунг-фу звучания и вокала Чана.

Заглавная песня из фильма "Молодой мастер": смотрите видео

Еще в детстве Чан учился в строгой школе-интернате в Гонконге, где занимался не только боевыми искусствами, но и традиционными видами искусства. В частности, он развивал вокальные способности.

После успеха в кино Чан решил продолжить музыкальную карьеру. В 1984 году он выпустил свой первый сольный студийный альбом "Love Me". В него вошли такие песни, как "Movie Star" и "Jackie's Legend", исполненные на английском, японском и кантонском языках.

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Джеки Чан / Фото GettyImages

Через несколько месяцев артист представил следующий альбом – "Thank You". Впоследствии он записал "The Boy's Life", который был полностью на японском языке. Самыми яркими моментами стали зажигательная "Memories of Eagles" и "Platonic Intuition".

Джеки Чан – "Memories Of Eagles": смотрите видео

Музыкальная карьера Чана длилась десятилетиями. Всего он выпустил более 20 альбомов и исполнил свыше 100 песен на пяти языках. В его дискографии есть композиции "Youth are Strong", "Powerful Youngsters", "I Haven’t Grown Up Yet", а также альбомы "Dragon's Heart" и "With All One's Heart".

Последний альбом Чана вышел в 2018 году. В нем артист обратился к темам детства и взросления. Среди заметных композиций – "Childhood Stories" и "No Longer Lost".

Несмотря на обширную музыкальную дискографию, именно актерская карьера принесла Джеки Чану мировую известность.