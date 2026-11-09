Про це знають одиниці: де в Україні народився відомий англійський письменник Джозеф Конрад

Джозеф Конрад – один із найвідоміших англійських письменників, хоча народився він зовсім не в Англії, а в Україні. Його справжнє ім'я – Юзеф Теодор Конрад Корженьовський.

Майбутній письменник походив із польської шляхетської родини, а значну частину життя провів у морських мандрівках. Саме пережитий досвід став основою багатьох його відомих творів, пише Biography.

Що відомо про дитинство та юність Конрада

Юзеф Теодор Конрад Корженьовський народився 3 грудня 1857 року в Бердичеві. Його батьки, Аполло та Евеліна Корженьовські, належали до польської шляхти та брали участь у змові проти російського панування.

Цікаво, що місце народження Джозефа Конрада досі викликає дискусії. За однією з версій, він міг з'явитися на світ не в Бердичеві, а в селі Терехове або Іванківці на Житомирщині. Крім того, як зазначає "Історична правда", письменник міг народитися в Малій Деребчинці на Вінниччині. Водночас документально ця версія не підтверджена.

Через політичну діяльність подружжя заарештували та відправили на заслання до Вологодської губернії. Разом із ними туди вирушив і чотирирічний Юзеф. Згодом хлопець втратив обох батьків, після чого його вихованням займався дядько в Польщі.

Освіту майбутній письменник здобував нерегулярно. Спочатку його навчав батько, який був літератором, згодом Юзеф відвідував школу в Кракові та приватний навчальний заклад.

У 16 років він залишив Польщу та переїхав до французького Марселя. Там розпочалася його кар'єра моряка, яка згодом суттєво вплинула на літературну творчість.

Джозеф Конрад / Архівне фото

Завдяки знайомству з купцем, який товаришував із його дядьком, Конрад отримав можливість працювати на французьких торгових суднах. Спочатку він був підмайстром, а пізніше – стюардом.

Під час мандрівок письменник побував у Вест-Індії та Південній Америці. Існують припущення, що в цей період він також міг бути причетним до міжнародної контрабанди зброї.

Після фінансових труднощів і невдалої спроби самогубства Конрад приєднався до британського торгового флоту. Там він пропрацював 16 років, поступово просуваючись службовими сходами. Згодом письменник отримав британське громадянство.

Морська служба дала йому можливість побувати в Індії, Сінгапурі, Австралії та Африці. Побачене й пережите під час подорожей пізніше стало матеріалом для його художніх творів.

Які найвідоміші твори Джозефа Конрада

У 1896 році Конрад одружився з Джессі Емелін Джордж, дочкою книгопродавця. У подружжя народилося двоє синів.

Літературний дебют Конрада відбувся у 1895 році, коли вийшов його перший роман "Олмейрова примха".

"Олмейрова примха" / Титульна сторінка книги

Невдовзі письменник створив два твори, які принесли йому особливе визнання:

"Лорд Джим" – роман про молодого моряка, який намагається примиритися з власним минулим і подолати наслідки боягузливого вчинку. Зрештою він стає лідером невеликої країни в Південних морях;

"Серце пітьми" – повість про подорож британця вглиб африканського Конго. Там він зустрічає Курца – жорстокого й загадкового європейського торговця, який проголосив себе правителем місцевих племен.

Обидва твори відображають характерні риси творчості Конрада: віддалені й екзотичні місця дії, драматичні конфлікти, протистояння людини силам природи та дослідження темних сторін людської натури.

Серед важливих тем його літератури також були індивідуалізм і расові упередження. Автор прагнув показати зв'язок між внутрішнім світом людини та масштабними історичними процесами.

Якими були останні роки життя Конрада

Упродовж наступних років Конрад продовжував активно писати. Чимало його романів спочатку публікували частинами в журналах, а вже потім видавали окремими книжками.

Згодом письменник отримував прибуток також від перевидань своїх творів і продажу прав на їхні екранізації.

Протягом останніх 20 років життя Конрад написав ще кілька романів та автобіографічних праць. Серед них – "Золота стріла" та "Рятувальна операція". Його останній роман "Мандрівник" побачив світ у 1923 році.

Конрад помер 3 серпня 1924 року від серцевого нападу у власному будинку в англійському Кентербері.

Творчість Конрада вплинула на багатьох відомих авторів XX століття. Його книги перекладені десятками мов і досі вивчаються в школах та університетах у різних країнах світу.