Оноре де Бальзак одружився в Україні: у якому місті відбулося весілля письменника

Ба більше, закохані одружилися в українському місті, де відбулося їхнє вінчання. Про те, де в Україні одружився Оноре де Бальзак зі своєю коханою, розповідає 24 Канал.

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В якому українському місті одружився Оноре де Бальзак

У 1832 році Бальзак отримав листа з Одеси, підписаного загадковим ім'ям "Іноземка". Його авторкою була багата польська поміщиця Евеліна Ганська, яка володіла маєтком поблизу Бердичева. Жінка написала письменникові з приводу його роману "Тридцятирічна жінка".

Між ними зав'язалося листування, а згодом вони зустрілися у Швейцарії та закохалися.

Однак одружитися закохані не могли, адже Евеліна мала чоловіка. Венцеслав Ганський помер у 1841 році, проте через різні обставини парі довелося чекати на весілля ще 9 років. За цей час вони зустрічалися у Швейцарії, Відні, Дрездені та Санкт-Петербурзі.

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Оноре де Бальзак / Архівне фото

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Також Бальзак двічі відвідував Україну: у вересні 1847 – січні 1848 року та з кінця 1849-го до квітня 1850 року. Значну частину цього часу він провів у селі Верхівня на Житомирщині, в маєтку Ганських.

Письменник також бував у Бердичеві, Києві та Вишнівці на Тернопільщині. Українська природа справила на нього сильне враження. Особливо Бальзак захоплювався родючими землями та безкрайніми полями.

Це пустеля, царство хлібів, ці мовчазні прерії Купера. Тут починається український чорнозем, шар чорного і тучного ґрунту завтовшки футів п'ятдесяти, а іноді навіть і більше. Його ніколи не угноюють– писав Бальзак.

Разом із Ганською письменник відвідав Київ, який назвав "Північним Римом" та "татарським містом з трьомастами церквами". Свої враження від столиці він описав у листі до Лори де Сюрвіль.

Евеліна Ганська / Портрет Фердинанда Георга Вальдмюллера

Зрештою, 2 березня 1850 року Оноре де Бальзак та Евеліна Ганська одружилися в костелі Святої Варвари у Бердичеві. На вінчанні були присутні донька Ганської Анна, Густав Олізар і граф Жорж Мнішек.