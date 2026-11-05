Оноре де Бальзак женился в Украине: в каком городе состоялась свадьба писателя

Более того, влюбленные поженились в украинском городе, где состоялось их венчание. О том, где в Украине женился Оноре де Бальзак на своей возлюбленной, рассказывает 24 Канал.

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В каком украинском городе женился Оноре де Бальзак

В 1832 году Бальзак получил письмо из Одессы, подписанное загадочным именем "Иностранка". Его автором была богатая польская помещица Эвелина Ганская, владевшая имением недалеко от Бердичева. Женщина написала писателю по поводу его романа "Тридцатилетняя женщина".

Между ними завязалась переписка, а впоследствии они встретились в Швейцарии и влюбились.

Однако пожениться влюбленные не могли, ведь у Эвелины был муж. Венцеслав Ганский умер в 1841 году, однако в силу различных обстоятельств паре пришлось ждать свадьбы еще 9 лет. За это время они встречались в Швейцарии, Вене, Дрездене и Санкт-Петербурге.

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Оноре де Бальзак / Архивная фотография

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Также Бальзак дважды посещал Украину: в сентябре 1847 – январе 1848 года и с конца 1849-го по апрель 1850 года. Значительную часть этого времени он провел в селе Верховня на Житомирщине, в имении Ганских.

Писатель также бывал в Бердичеве, Киеве и Вишневце на Тернопольщине. Украинская природа произвела на него сильное впечатление. Особенно Бальзак восхищался плодородными землями и бескрайними полями.

Это пустыня, царство хлебов, эти безмолвные прерии Купера. Здесь начинается украинский чернозем, слой черной и плодородной почвы толщиной в пятьдесят футов, а иногда даже больше. Его никогда не удобряют– писал Бальзак.

Вместе с Ганской писатель посетил Киев, который назвал "Северным Римом" и "татарским городом с тремястами церквями". Свои впечатления от столицы он описал в письме к Лоре де Сюрвиль.

Эвелина Ганская / Портрет Фердинанда Георга Вальдмюллера

В конце концов, 2 марта 1850 года Оноре де Бальзак и Эвелина Ганская поженились в костеле Святой Варвары в Бердичеве. На венчании присутствовали дочь Ганской Анна, Густав Олизар и граф Жорж Мнишек.