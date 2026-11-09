Об этом знают лишь единицы: где в Украине родился известный английский писатель Джозеф Конрад

Будущий писатель происходил из польской дворянской семьи, а значительную часть жизни провел в морских путешествиях. Именно этот опыт лежал в основе многих его известных произведений, пишет Biography.

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Что известно о детстве и юности Конрада

Юзеф Теодор Конрад Корженевский родился 3 декабря 1857 года в Бердичеве. Его родители, Аполлон и Эвелина Корженевские, принадлежали к польской шляхте и участвовали в заговоре против российского господства.

Интересно, что место рождения Джозефа Конрада до сих пор вызывает споры. По одной из версий, он мог появиться на свет не в Бердичеве, а в селе Терехово или Иванковцы в Житомирской области. Кроме того, как отмечает "Историческая правда", писатель мог родиться в Малой Деребчинке в Винницкой области. В то же время документально эта версия не подтверждена.

Из-за политической деятельности супругов арестовали и отправили в ссылку в Вологодскую губернию. Вместе с ними туда отправился и четырехлетний Юзеф. Впоследствии мальчик потерял обоих родителей, после чего его воспитанием занимался дядя в Польше.

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Будущий писатель получал образование нерегулярно. Сначала его обучал отец, который был литератором, впоследствии Юзеф посещал школу в Кракове и частное учебное заведение.

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В 16 лет он покинул Польшу и переехал во французский Марсель. Там началась его карьера моряка, которая впоследствии оказала существенное влияние на его литературное творчество.

Джозеф Конрад / Архивная фотография

Благодаря знакомству с купцом, который дружил с его дядей, Конрад получил возможность работать на французских торговых судах. Сначала он был подмастерьем, а позже – стюардом.

Во время своих путешествий писатель побывал в Вест-Индии и Южной Америке. Существуют предположения, что в этот период он также мог быть причастен к международной контрабанде оружия.

После финансовых затруднений и неудачной попытки самоубийства Конрад вступил в ряды британского торгового флота. Там он проработал 16 лет, постепенно продвигаясь по служебной лестнице. Впоследствии писатель получил британское гражданство.

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Морская служба дала ему возможность побывать в Индии, Сингапуре, Австралии и Африке. Увиденное и пережитое во время путешествий позже стало материалом для его художественных произведений.

Каковы самые известные произведения Джозефа Конрада

В 1896 году Конрад женился на Джесси Эмелин Джордж, дочери книготорговца. У супругов родилось двое сыновей.

Литературный дебют Конрада состоялся в 1895 году, когда вышел его первый роман "Каприз Олмейра".

"Каприз Олмейра" / Титульный лист книги

Вскоре писатель создал два произведения, которые принесли ему особую известность:

"Лорд Джим" – роман о молодом моряке, который пытается примириться со своим прошлым и преодолеть последствия трусливого поступка. В конце концов он становится лидером небольшой страны в Южных морях;

"Сердце тьмы" – повесть о путешествии британца вглубь африканского Конго. Там он встречает Курца – жестокого и загадочного европейского торговца, провозгласившего себя правителем местных племен.

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Оба произведения отражают характерные черты творчества Конрада: отдаленные и экзотические места действия, драматические конфликты, противостояние человека силам природы и исследование темных сторон человеческой натуры.

Среди важных тем его литературы также были индивидуализм и расовые предрассудки. Автор стремился показать связь между внутренним миром человека и масштабными историческими процессами.

Какими были последние годы жизни Конрада

В последующие годы Конрад продолжал активно писать. Многие его романы сначала публиковались частями в журналах, а уже потом издавались отдельными книгами.

Впоследствии писатель получал доход также от переизданий своих произведений и продажи прав на их экранизацию.

За последние 20 лет жизни Конрад написал еще несколько романов и автобиографических произведений. Среди них – "Золотая стрела" и "Спасательная операция". Его последний роман "Странник" увидел свет в 1923 году.

Конрад скончался 3 августа 1924 года от сердечного приступа в собственном доме в английском Кентербери.

Творчество Конрада оказало влияние на многих известных авторов XX века. Его книги переведены на десятки языков и до сих пор изучаются в школах и университетах разных стран мира.