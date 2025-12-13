Найкраща кава з супермаркету: експерти назвали двох беззаперечних лідерів

Німецькі експерти перевірили 21 популярну кавову суміш, оцінивши їхній аромат, смак та співвідношення ціни й якості. В результаті лише дві марки отримали звання беззаперечних лідерів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Polski Obserwator DE.

Яка кава з супермаркету виявилася найкращою?

Фонд Stiftung Warentest дослідив 21 вид кави в зернах, зокрема шість еспресо та 15 сумішей Caffè Crema, серед яких п'ять мають сертифікат BIO. Під час оцінювання насамперед враховували сенсорні характеристики (55%), в рамках яких п'ятеро кваліфікованих дегустаторів вивчали вигляд, аромат, смак, текстуру та післясмак кави.

Експерти спробували 21 вид кави, аби визначити найкращу / Фото Unsplash

Напій готували у стандартних умовах в автоматичній кавоварці та куштували без цукру й молока при контрольованій температурі. Інші критерії включали вміст шкідливих речовин (20%) – у лабораторії перевіряли наявність мікотоксинів, акриламіду, мінеральних олій і важких металів; інформацію на етикетці (15%) та пакування (10%).

Крім того, експерти визначали ступінь обсмаження, кислотність, вміст кофеїну та води, а також перевіряли, чи відповідають заявлені "100% арабіка" дійсності.

У результатах тестування особливо відзначилися дві торгові марки:

Lavazza Espresso Italiano Cremoso здобула підсумкову оцінку "хороша" (1,8);

здобула підсумкову оцінку "хороша" (1,8); Segafredo Intermezzo розташувалася трохи нижче з результатом "хороша" (1,9).

Обидві кави отримали найкращу можливу оцінку в найважливішій категорії – зовнішній вигляд, аромат і смак, ставши єдиними учасниками тесту, кому вдалося отримати "1,0".

Що таке Арабіка?

Як пише Colipse, кава Арабіка є одним із двох основних видів кави, які переважають у світовій торгівлі. Це квіткова рослина з родини кавових. Зерна арабіки – це насіння рослини Coffea arabica, яке проходить обробку, обсмаження та подрібнення для приготування кави.

Арабіка / Фото Unsplash

Кава арабіка походить з гірських лісів на південному заході Ефіопії, після чого вона поширилася по всьому світу. Згідно з ефіопським фольклором, енергетичні властивості кави відкрив козопас Калді ще в IX столітті.

Історичні записи свідчать, що систематичне вирощування арабіки почалося в Ємені в XV столітті, що забезпечило її поширення по всьому арабському світу. Арабіка завоювала популярність завдяки багатому смаку та насиченому аромату, і сьогодні її зерна становлять 60 – 65% світового виробництва кави.

