Найкраща кава з супермаркету: експерти назвали двох беззаперечних лідерів
- Німецькі експерти протестували 21 вид кави, з яких лише два бренди стали лідерами з оцінками "хороша".
- Критерії оцінки включали сенсорні характеристики, вміст шкідливих речовин, інформацію на етикетці та пакування.
Німецькі експерти перевірили 21 популярну кавову суміш, оцінивши їхній аромат, смак та співвідношення ціни й якості. В результаті лише дві марки отримали звання беззаперечних лідерів.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Polski Obserwator DE.
Яка кава з супермаркету виявилася найкращою?
Фонд Stiftung Warentest дослідив 21 вид кави в зернах, зокрема шість еспресо та 15 сумішей Caffè Crema, серед яких п'ять мають сертифікат BIO. Під час оцінювання насамперед враховували сенсорні характеристики (55%), в рамках яких п'ятеро кваліфікованих дегустаторів вивчали вигляд, аромат, смак, текстуру та післясмак кави.
Експерти спробували 21 вид кави, аби визначити найкращу / Фото Unsplash
Напій готували у стандартних умовах в автоматичній кавоварці та куштували без цукру й молока при контрольованій температурі. Інші критерії включали вміст шкідливих речовин (20%) – у лабораторії перевіряли наявність мікотоксинів, акриламіду, мінеральних олій і важких металів; інформацію на етикетці (15%) та пакування (10%).
Крім того, експерти визначали ступінь обсмаження, кислотність, вміст кофеїну та води, а також перевіряли, чи відповідають заявлені "100% арабіка" дійсності.
У результатах тестування особливо відзначилися дві торгові марки:
- Lavazza Espresso Italiano Cremoso здобула підсумкову оцінку "хороша" (1,8);
- Segafredo Intermezzo розташувалася трохи нижче з результатом "хороша" (1,9).
Обидві кави отримали найкращу можливу оцінку в найважливішій категорії – зовнішній вигляд, аромат і смак, ставши єдиними учасниками тесту, кому вдалося отримати "1,0".
Що таке Арабіка?
Як пише Colipse, кава Арабіка є одним із двох основних видів кави, які переважають у світовій торгівлі. Це квіткова рослина з родини кавових. Зерна арабіки – це насіння рослини Coffea arabica, яке проходить обробку, обсмаження та подрібнення для приготування кави.
Арабіка / Фото Unsplash
Кава арабіка походить з гірських лісів на південному заході Ефіопії, після чого вона поширилася по всьому світу. Згідно з ефіопським фольклором, енергетичні властивості кави відкрив козопас Калді ще в IX столітті.
Історичні записи свідчать, що систематичне вирощування арабіки почалося в Ємені в XV столітті, що забезпечило її поширення по всьому арабському світу. Арабіка завоювала популярність завдяки багатому смаку та насиченому аромату, і сьогодні її зерна становлять 60 – 65% світового виробництва кави.
Які країни п'ють найбільше кави?
Кава відома і популярна у всьому світі. Попри очікування, що найбільшими споживачами кави має бути Латинська Америка, лідером виявилася країна в Європі.
Найбільше кави п’ють мешканці Північної Європи, серед яких на перших позиціях Фінляндія, Норвегія та Ісландія. Далі розташувалися Данія, Нідерланди, Швеція, Швейцарія, Бельгія та Люксембург.
Цікаво, що навіть зростання цін не вплинуло на рівень споживання кави серед європейців.