У Франції зробили електростанцію під водою: що це за проєкт
- Франція реалізує великий проєкт приливної енергетики NH1, встановлюючи чотири турбіни в Олдерні-Рейс, які забезпечать енергією 15 000 будинків.
- Проєкт NH1 отримав 31,3 млн євро з Інноваційного фонду ЄС, створюючи 400 робочих місць і очікується, що до 2030 року собівартість приливної енергії зрівняється з плавучими вітровими станціями.
У Франції розпочато реалізацію одного з найбільших у Європі проєктів приливної енергетики – NH1. Його розробила компанія Normandie Hydroliennes.
У такий спосіб Франція інвестує у приливну енергетику. Про це пише 24 Канал із посиланням на компанію.
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Що це за проєкт
Проєкт передбачає встановлення чотирьох потужних приливних турбін в Олдерні-Рейс. Турбіни AR3000, розроблені Proteus Marine Renewables, зможуть щорічно виробляти 34 гігават годин електроенергії, забезпечуючи енергопостачання для 15 000 будинків.
Франція інвестує / Фото з сайту компанії
Фінансування та підтримка ЄС
NH1 отримав 31,3 млн євро з Інноваційного фонду ЄС і став частиною програми Zero-Net, яка підтримує 85 найбільш перспективних екологічних проєктів. До 2030 року очікується, що собівартість приливної енергії стане порівнянною з плавучими вітровими станціями.
Екологічні переваги:
- Мінімальний вплив на морське середовище;
- Відсутність шумового та візуального забруднення;
- 100% передбачуване джерело енергії.
Економічний ефект
- Виробництво турбін відбувається у Франції;
- 80% компонентів постачають місцеві компанії;
- Створення 400 нових робочих місць;
- До 2030 року розвиток приливної енергетики може забезпечити 6000 робочих місць.
Приливна енергетика – майбутнє Європи
NH1 є важливим кроком Франції до енергетичної незалежності та декарбонізації. Інвестиції в цю технологію можуть зробити приливну енергію ключовим доповненням до вітрових і сонячних станцій.
Проєкт підтверджує, що відновлювана енергетика стає не лише екологічною, а й економічно вигідною.