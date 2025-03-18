У Франції зробили електростанцію під водою: що це за проєкт

У Франції розпочато реалізацію одного з найбільших у Європі проєктів приливної енергетики – NH1. Його розробила компанія Normandie Hydroliennes.

У такий спосіб Франція інвестує у приливну енергетику. Про це пише 24 Канал із посиланням на компанію.

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Що це за проєкт

Проєкт передбачає встановлення чотирьох потужних приливних турбін в Олдерні-Рейс. Турбіни AR3000, розроблені Proteus Marine Renewables, зможуть щорічно виробляти 34 гігават годин електроенергії, забезпечуючи енергопостачання для 15 000 будинків.



Франція інвестує / Фото з сайту компанії

Фінансування та підтримка ЄС

NH1 отримав 31,3 млн євро з Інноваційного фонду ЄС і став частиною програми Zero-Net, яка підтримує 85 найбільш перспективних екологічних проєктів. До 2030 року очікується, що собівартість приливної енергії стане порівнянною з плавучими вітровими станціями.

Екологічні переваги:

Мінімальний вплив на морське середовище;

Відсутність шумового та візуального забруднення;

100% передбачуване джерело енергії.

Економічний ефект

Виробництво турбін відбувається у Франції;

80% компонентів постачають місцеві компанії;

Створення 400 нових робочих місць;

До 2030 року розвиток приливної енергетики може забезпечити 6000 робочих місць.

Приливна енергетика – майбутнє Європи

NH1 є важливим кроком Франції до енергетичної незалежності та декарбонізації. Інвестиції в цю технологію можуть зробити приливну енергію ключовим доповненням до вітрових і сонячних станцій.

Проєкт підтверджує, що відновлювана енергетика стає не лише екологічною, а й економічно вигідною.