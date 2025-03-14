Міжнародна група дослідників з Китаю, Сінгапуру та Массачусетського технологічного інституту провела моделювання, повідомляє 24 Канал.

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Вчені розповіли, як сповільнити глобальне потепління

Результати моделювання показали, що встановлення сонячних панелей може сприяти охолодженню планети. Однак це станеться, що встановлювати сонячні панелі на дахах по всьому світу.

Як свідчать результати моделювання, заміна традиційних джерел енергії сонячними системами здатна знизити глобальну температуру поверхні Землі на 0,05 – 0,13°C до 2050 року.

Наші висновки показують, що використання систем RPV (відновлювані фотоелектричні системи – 24 Канал) є життєздатною та ефективною стратегією для зменшення вуглецевого сліду та боротьби зі зміною клімату на глобальному рівні, водночас підтримуючи цілеспрямовані заходи для посилення переваг RPV, особливо в районах з високим рівнем сонячної радіації або швидкою урбанізацією,

– зазначають дослідники.

Під час моделювання дослідники використовували геопросторовий аналіз даних і штучний інтелект для оцінки загальної площі дахів, які можуть бути використані для встановлення сонячних панелей.



Сонячні панелі / Фото iStock

За їхніми розрахунками, цей показник становить близько 286 393 квадратних кілометрів. Дослідники під час аналізу врахували такі фактори, як погода, географічне розташування, економічні можливості різних регіонів та ефективність сонячних панелей за різних кліматичних умов.

Науковці отримали дані про те, який обсяг енергії можна було б виробляти з таких дахів, внаслідок чого проаналізували, наскільки зменшаться викиди вуглецю при переході на сонячну енергетику.

Отримані показники використали для моделювання зміни температури земної поверхні. Результати показали, що за повної реалізації такого сценарію кліматична ситуація могла б покращитися, а глобальне потепління сповільнилося б.

Вчені визнають складність втілення цієї ідеї в реальність, однак дослідження дає аргумент проти скептиків, які стверджують, що боротьба з глобальним потеплінням неможлива.