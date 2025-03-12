Китайська національна ядерна корпорація (CNNC) розробляє експериментальний пристрій під назвою "штучне сонце". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomnerg.

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Китай запустить "штучне сонце" до 2050 року

У CNNC повідомили, що можуть розпочати комерційну експлуатацію свого першого проєкту з виробництва електроенергії приблизно через п'ять років після демонстраційного етапу, що розпочнеться приблизно у 2045 році.

Піднебесна нещодавно посилила свої амбіції у досягненні ядерного синтезу – процесу, за допомогою якого сонце та інші зірки генерують енергію, і який вважається майже нескінченною формою чистої енергії.

Цей процес, як відомо, дуже складно здійснювати у стійкий і придатний для використання спосіб, і лише кілька країн, таких як США, Росія і Південна Корея, зуміли розкрити його основи.



Китайське "штучне сонце" встановило рекорд у виробництві термоядерної енергії / Фото Phys.org

Торік CNNC сформувала галузевий альянс і створила нову національну термоядерну компанію China Fusion Corp.

Вона залучила близько 240 мільйонів доларів інвестицій від CNNC і Zhejiang Zheneng Electric Power Co. для створення передових пристроїв токамаків, які використовують магнітні поля для стримування і контролю перегрітої плазми, щоб виробляти енергію без викидів і значних радіоактивних відходів.

CNNC також планує протягом наступних п'яти років розширити виробництво власних розробок для звичайних реакторів ядерного розщеплення і малих модульних реакторів.

До 2030 року Китай має намір випередити США і Францію як власник найбільшого у світі парку реакторів.

Раніше повідомлялося, що Китай планує встановити найпотужніші у світі вітряки. Це сприятиме інноваціям і розвитку вітрової енергетики в Китаї.