Від трону до вигнання: якою була доля останньої імператриці Ірану Фарах Пехлеві

Остання імператриця Ірану Фарах Пехлеві стала символом модернізаційної епохи 1960 – 70-х років, але після ісламської революції 1979 року опинилася у вигнанні. Її життя – це шлях від королівського двору до особистих трагедій, що спіткали її родину після падіння монархії.

Про це розповідає викладач історії Ігор Кошіль у своєму дописі в Instagram.

Яким було життя Фарах Пехлеві?

Фарах народилася в Тегерані в заможній, але не аристократичній азербайджанській родині. Освіту здобувала на факультеті архітектури в Парижі. Саме там її представили шаху Мохаммаду Резі Пехлеві в іранському посольстві.

Молодий монарх, який нещодавно повернув владу за підтримки ЦРУ, побачив у ній ідеальне поєднання західних та іранських традицій. Фарах стала третьою дружиною шаха і єдиною, хто отримав титул імператриці – вперше за понад 2 500 років існування іранської монархії.

Шах коронує імператрицю / Архівне фото

У 1960 – 70-х роках вона перетворилася на символ модернізації країни. Фарах підтримувала розвиток культури, науки й освіти, опікувалася музеями та мистецькими ініціативами, формувала новий імідж Ірану на міжнародній арені.

Водночас її образ став символом розкоші та прозахідного курсу. Через це ісламська опозиція звинувачувала подружжя в відірваності від народу та авторитаризмі.

Фарах Пехлеві / Архівне фото

Невдоволення шахом посилювалося через репресії, діяльність спецслужби САВАК і зростання соціальної нерівності. У січні 1979 року Ісламська революція змусила родину Пехлеві покинути країну, чим поклала край монархії та західному курсу Ірану.

Почалося життя у вигнанні. Уже через рік шах помер від раку в Єгипті. Згодом їх донька Лейла загинула від передозування в Лондоні, а син Аліреза покінчив життя самогубством у 44 роки.

Сьогодні Фарах Пехлеві для одних – символ модернізації й світського Ірану, для інших – частина системи, яку звинувачували в авторитаризмі й нерівності.

Як Ісламська революція вплинула на Іран?

Як пише EBSCO, Ісламска революція 1978 – 1979 років докорінно змінила політичний устрій Ірану та завершилася поваленням монархії династії Пахлаві на чолі з Мохаммед Реза Пехлеві.

Тоді різні соціальні групи, включаючи радикальних священнослужителів, лівих активістів і незадоволених громадян, об'єдналися навколо аятоли Рухолла Хомейні, який виступав проти реформ, що обмежували вплив духовенства.

Ісламська революція в Ірані / Архівне фото

Після жорсткого розгону демонстрацій хвиля протестів лише посилилася, спричинивши масштабні страйки, які серйозно порушили економіку. У підсумку шах залишив країну, що відкрило шлях до повернення Хомейні та проголошення Ісламської Республіки.

Попри ліквідацію монархії, нова влада встановила теократичну систему, обмежила політичну конкуренцію та зберегла жорсткий контроль над суспільством. У наступні роки Іран опинився у зовнішніх конфліктах, зокрема у війні з Іраком, а також у тривалому протистоянні зі США, що суттєво вплинуло на подальший розвиток держави.

