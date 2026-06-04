Цукерки Ferrero Rocher та паста Nutella як розкіш: що в дитинстві вважали супердорогим

У Threads користувачі пригадали продукти, які в дитинстві здавалися справжньою розкішшю. Серед них опинилися популярні солодощі Ferrero Rocher та Kinder, полуниця анананси, а також такі делікатеси, як ікра та хамон, що на сьогодні досі не є дешевими продуктами.

Які солодощі та фрукти вважалися в дитинстві дорогими, розповіли читачі в Threads.

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Чимало імпортних продуктів в дитинстві вважалися дорогими

Все почалося з треду користувачки @dariaa.its, яка пригадала продукти, які в дитинстві вважалися дорогими, зокрема для неї, як і для більшості, такими були цукерки Ferrero Rocher, солодощі від Kinder та полуниця.

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Цікаво, що під тредом з'явилися десятки інших коментарів з власними спогадами щодо цієї теми. Відтак користувачі згадали, окрім згаданих вище ласощів, ще й Kinder Surprise, цукерки Raffaello, шоколадну пасту Nutella, чипси Pringles, ананаси, збиті вершки President та навіть польський плавлений сир у трикутниках.

В дитинстві вони стояли десь поруч із яхтами та власним будинком,

– пожартувала одна з користувачок, згадуючи збиті вершки President.

Водночас одна з представниць покоління дітей 1990-х років зазначила, що Kinder зазвичай дарували лише на новорічні та різдвяні свята, а Nutella, Fanta, Sprite чи Snickers їм купували переважно влітку, коли батьки займалися продажем овочів.

Що українці в дитинстві вважали особливо дорогим / Скриншоти з Threads

Крім того, деякі учасники також назвали дорогими продуктами, які здебільшого купляли лише на особливі випадки, червону ікру та хамон.

Цікаво, що дуже часто такі спогади пов'язані не лише з реальною вартістю продуктів, але й з тим, як їх сприймали в дитинстві. Згідно з дослідницькою статтею "Чи здорове харчування занадто дороге?", люди загалом оцінюють дорогу їжу не лише за цінником, але й через порівняння з іншими продуктами та досвідом.

Тобто якщо певний продукт купляють дуже рідко або ж лише до свят, то в пам'яті дитини він може закріпитися як особливо дорогий. І це навіть якщо вже у дорослому віці цей продукт вже не є таким. До того ж на сприйняття впливають ще й фінансові можливості сім'ї, де зростала дитина.

У випадку коментарів з Threads щодо дорогих продуктів, для багатьох українців саме імпортні солодощі, екзотичні фрукти та низка популярних снеків були символами дитячої розкоші.

За якими солодощами досі сумують українці?

Крім дорогих продуктів, які в дитинстві українці отримували лише на свята, є низка ласощів, які досі асоціюються з родинними святами чи канікулами.

Відтак під одним із постів в Threads ще раніше українці поностальгували щодо різних видів цукерок, які були популярними у їхньому дитинстві, зокрема йшлося про "Південну ніч" та "Тростинку".

Річ у тім, що цукерки "Південна ніч" були популярними ще з часів СРСР, а на сьогодні їх вже не знайти на прилавках супермаркетів, а смак "Тростинки" досі пам'ятають – вони були із смачною кокосовою начинкою.