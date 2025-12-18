Деякі ласощі зникли з полиць магазинів, але досі живуть у серцях українців і в онлайн-спільнотах, де люди обмінюються спогадами про них. 24 Канал з посиланням на "Главред" вирішив згадати найяскравіші з таких смаків та десертів, які викликають найбільшу ностальгію.

За якими солодощами ностальгують українці?

Цукерки "Південна ніч"

Легендарні цукерки з фруктово-повидловою начинкою під шоколадною глазур’ю були символом дитинства для багатьох українців і популярними ще з часів СРСР. Назва мала викликати асоціації з теплою літньою ніччю, а смак – балансом солодкого та кислинки. Попри те, що масове виробництво зійшло з полиць приблизно у 2019 році, люди й досі шукають їх у магазинах, щоб повернути улюблений смак дитинства.

Культові цукерки "Південна ніч" / Фото Кулдім

Цукерки "Тростинка"

Глазурована цукерка з кокосовою начинкою – одна з найвпізнаваніших "тропічних" солодощів українського ринку. Усередині – ніжна, злегка волокниста кокосова маса з молочно-солодким смаком, що нагадує баунті-стиль, але менш жирна й більш "домашня". Зовні – тонкий шар шоколадної глазурі, який балансує солодкість і додає легку гірчинку. Цукерка асоціюється з простотою, масмаркетом і водночас стабільною якістю – типовий представник "щоденних" солодощів.

Цукерки "Тростинка" / Фото Кашалот

Цукерки "Королівський Шарм" – шоколадний крем

Вафельна цукерка з шоколадним кремом, у якій головний акцент зроблено на текстурі. Хрумкі, тонко випечені вафлі поєднуються з м’яким, пластичним шоколадним кремом із вираженим какао-смаком. Крем не надто солодкий, ближчий до класичного шоколадного спреду. Цукерка легка, не "важка" для споживання, добре підходить до кави або чаю.

Цукерки "Королівський Шарм" / Фото Varus

Шоколад Roshen "Чайка"

"Чайка" – це класичний молочний шоколад, який для багатьох асоціюється з дитинством і "радянською" традицією рецептур. Він має м’яку, однорідну текстуру, помірну солодкість і характерний вершково-какаовий смак без домінування цукру. Відсутність наповнювачів робить цей шоколад максимально "чистим" – це саме плитка для тих, хто цінує базовий смак шоколаду без добавок.

Шоколад "Чайка" / Фото Рошен

Цукерки "Венеціанська ніч"

Подарункові шоколадні цукерки з цілими та подрібненими лісовими горіхами у шоколадній оболонці. Начинка щільна, насичена, з яскраво вираженим горіховим смаком і характерним хрускотом. Шоколадна глазур темніша й більш інтенсивна, ніж у звичайних масмаркет-цукерках, що створює відчуття "вечірнього", десертного продукту.

Цукерки "Венеціанська ніч" / Фото Розетка

Інші класичні солодощі

До списку ностальгійних смаків українці також відносять:

цукерки "Пташине молоко" – м’яка суфле-основа в шоколадній глазурі;

льодяники з фруктовими смаками, які часто були у кишенях школярів.

Які десерти полюбились українцям?

Львівський сирник

Цей десерт – класика української кухні. Ніжний сирний корж з вершковим смаком ідеально поєднується з ароматом ванілі та родзинок. Часто його готують до святкових столів або подають у кав’ярнях як улюблений десерт.

Львівський сирник в шоколаді, нарізаний шматками, поданий на дерев’яній дошці / Фото Давній Галич

Торт "Карпатка"

Сучасна класика серед домашніх десертів – "Карпатка" з повітряними кульками тіста та солодким кремом. Цей торт часто асоціюється з сімейним домашнім затишком і святковою атмосферою.

Домашній торт "Карпатка" з повітряними коржами та заварним кремом / Фото Клопотенко

Як покращити смак кави?

Як ми писали раніше, навіть у домашніх умовах смак кави можна легко зробити глибшим і цікавішим — достатньо кількох простих добавок.

Зокрема, йдеться про корицю, кардамон, мускатний горіх, какао, ваніль, цедру апельсина або дрібку солі, які підкреслюють аромат зерна, зменшують гіркоту та додають напою нових смакових відтінків.

Такі прості прийоми не лише покращують смак напою, а й допомагають поєднати його з улюбленими десертами, підсилюючи ностальгійні асоціації.