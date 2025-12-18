Некоторые лакомства исчезли с полок магазинов, но до сих пор живут в сердцах украинцев и в онлайн-сообществах, где люди обмениваются воспоминаниями о них. 24 Канал со ссылкой на "Главред" решил вспомнить самые яркие из таких вкусов и десертов, которые вызывают наибольшую ностальгию.

По каким сладостям ностальгируют украинцы?

Конфеты "Південна ніч"

Легендарные конфеты с фруктово-повидловой начинкой под шоколадной глазурью были символом детства для многих украинцев и популярными еще со времен СССР. Название должно было вызывать ассоциации с теплой летней ночью, а вкус – балансом сладкого и кислинки. Несмотря на то, что массовое производство сошло с полок примерно в 2019 году, люди до сих пор ищут их в магазинах, чтобы вернуть любимый вкус детства.

Культовые конфеты "Південна ніч" / Фото Кулдим

Конфеты "Тростинка"

Глазированная конфета с кокосовой начинкой – одна из самых узнаваемых "тропических" сладостей украинского рынка. Внутри – нежная, слегка волокнистая кокосовая масса с молочно-сладким вкусом, напоминающая баунти-стиль, но менее жирная и более "домашняя". Снаружи – тонкий слой шоколадной глазури, который балансирует сладость и добавляет легкую горчинку. Конфета ассоциируется с простотой, массмаркетом и одновременно стабильным качеством – типичный представитель "ежедневных" сладостей.

Конфеты "Тростинка" / Фото Кашалот

Конфеты "Королевский Шарм" – шоколадный крем шоколадный крем

Вафельная конфета с шоколадным кремом, в которой главный акцент сделан на текстуре. Хрустящие, тонко выпеченные вафли сочетаются с мягким, пластичным шоколадным кремом с выраженным какао-вкусом. Крем не слишком сладкий, ближе к классическому шоколадному спреду. Конфета легкая, не "тяжелая" для потребления, хорошо подходит к кофе или чаю.

Конфеты "Королевский Шарм" / Фото Varus

Шоколад Roshen "Чайка"

"Чайка" – это классический молочный шоколад, который для многих ассоциируется с детством и "советской" традицией рецептур. Он имеет мягкую, однородную текстуру, умеренную сладость и характерный сливочно-какаовый вкус без доминирования сахара. Отсутствие наполнителей делает этот шоколад максимально "чистым" – это именно плитка для тех, кто ценит базовый вкус шоколада без добавок.

Шоколад "Чайка" / Фото Рошен

Конфеты "Венецианская ночь"

Подарочные шоколадные конфеты с целыми и измельченными лесными орехами в шоколадной оболочке. Начинка плотная, насыщенная, с ярко выраженным ореховым вкусом и характерным хрустом. Шоколадная глазурь темнее и более интенсивная, чем в обычных массмаркет-конфетках, что создает ощущение "вечернего", десертного продукта.

Конфеты "Венецианская ночь" / Фото Розетка

Другие классические сладости

В список ностальгических вкусов украинцы также относят:

конфеты "Птичье молоко" – мягкая суфле-основа в шоколадной глазури;

леденцы с фруктовыми вкусами, которые часто были в карманах школьников.

Какие десерты полюбились украинцам?

Львовский сырник

Этот десерт – классика украинской кухни. Нежный творожный корж со сливочным вкусом идеально сочетается с ароматом ванили и изюма. Часто его готовят к праздничным столам или подают в кафе как любимый десерт.

Львовский сырник в шоколаде, нарезанный кусками, поданный на деревянной доске / Фото Давний Галич

Торт "Карпатка"

Современная классика среди домашних десертов – "Карпатка" с воздушными шариками теста и сладким кремом. Этот торт часто ассоциируется с семейным домашним уютом и праздничной атмосферой.

Домашний торт "Карпатка" с воздушными коржами и заварным кремом / Фото Клопотенко

Как улучшить вкус кофе?

Как мы писали ранее, даже в домашних условиях вкус кофе можно легко сделать глубже и интереснее – достаточно нескольких простых добавок.

В частности, речь идет о корице, кардамон, мускатный орех, какао, ваниль, цедру апельсина или щепотку соли, которые подчеркивают аромат зерна, уменьшают горечь и добавляют напитку новых вкусовых оттенков.

Такие простые приемы не только улучшают вкус напитка, но и помогают совместить его с любимыми десертами, усиливая ностальгические ассоциации.