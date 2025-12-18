Соломія Крушельницька закінчила Львівську консерваторію з відзнакою, проте це була срібна медаль. Про це пише 24 Канал із посилання на Вікіпедію.

Чому Крушельницька не отримала золоту медаль за навчання?

Соломія Крушельницька – відома українська співачка, яка виступала на найкращих сценах світу та запам'яталась шаленим талантом. Вона була старанною ученицею, проте сталось так, що вона отримала срібну медаль за навчання.



Соломія Крушельницька мала відзнаку за навчання / Фото "Музика"

Невідомо, чому саме так сталось, однак, відповідно до більшості джерел, тоді у Львівській консерваторії Галицького товариства не було згадок про золоті медалі. Ймовірно, тоді отримати золоту медаль було неможливо, а найвищою винагородою вважалась саме срібна.

Саме її й отримала Соломія Крушельницька.

Що їла Крушельницька?

Соломія Крушельницька перед виступами могла їсти воловий біфштекс для енергетичної витривалості або пити лише чай для легкості голосу.

Її раціон включав легкі, збалансовані страви, такі як овочеві супи, рибні страви та італійська кухня, які підтримували її вокальну форму, пише Photo-Lviv.

Що ще відомо про оперну співачку?