Соломія Крушельницька закінчила Львівську консерваторію з відзнакою, проте це була срібна медаль. Про це пише 24 Канал із посилання на Вікіпедію.
Чому Крушельницька не отримала золоту медаль за навчання?
Соломія Крушельницька – відома українська співачка, яка виступала на найкращих сценах світу та запам'яталась шаленим талантом. Вона була старанною ученицею, проте сталось так, що вона отримала срібну медаль за навчання.
Соломія Крушельницька мала відзнаку за навчання / Фото "Музика"
Невідомо, чому саме так сталось, однак, відповідно до більшості джерел, тоді у Львівській консерваторії Галицького товариства не було згадок про золоті медалі. Ймовірно, тоді отримати золоту медаль було неможливо, а найвищою винагородою вважалась саме срібна.
Саме її й отримала Соломія Крушельницька.
Що їла Крушельницька?
Соломія Крушельницька перед виступами могла їсти воловий біфштекс для енергетичної витривалості або пити лише чай для легкості голосу.
Її раціон включав легкі, збалансовані страви, такі як овочеві супи, рибні страви та італійська кухня, які підтримували її вокальну форму, пише Photo-Lviv.
Що ще відомо про оперну співачку?
Соломія розпочала оперну кар'єру у 23 роки та дуже швидко підкорила провідні сцени Європи від Італії до Австрії, а згодом виступала навіть у Чилі, Єгипті й Аргентині.
Вона виконувала головні жіночі партії в найвідоміших операх, серед яких "Аїда", "Трубадур", "Фауст", "Кармен", "Євгеній Онєгін", "Пікова дама".
Саме Соломія врятувала від провалу оперу Джакомо Пуччіні "Мадам Баттерфляй", яка тепер відома в усьому світі. Після провальної прем'єри 1904 року, коли глядачі освистали твір, Пуччіні був у відчаї. Тоді друзі порадили йому змінити партії та запросити Крушельницьку на головну роль.