Ажіотаж через фігурки Minecraft у McDonald's: що потрібно знати, щоб отримати бажану іграшку

Фігурки Minecraft від McDonald's викликали справжній ажіотаж по всій Україні. У багатьох містах можна побачити довжелезні черги до ресторанів мережі, а TikTok переповнений відео з розпаковками.

Однак, щоб отримати бажану фігурку потрібно врахувати кілька важливих нюансів. 24 Канал розповідає, як це правильно зробити.

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Що відомо про колаборацію McDonald's та Minecraft

McDonald's і Minecraft об'єдналися заради спільної акції, присвяченої виходу фільму A Minecraft Movie, екранізації популярної гри від Mojang.

У рамках колаборації мережа ресторанів пропонує спеціальні ексклюзивні новинки – Minecraft МакФлурі та Minecraft Фільм Меню. До кожного меню додається колекційна фігурка та картка з кодом на унікальний скін у грі.

Minecraft Фільм Меню / Фото McDonald's

Зауважимо, що пропозиція діє з 3 квітня по 14 травня 2025 року.

Які фігурки можна отримати та як отримати бажану

Які колекційні фігурки можна знайти у Minecraft Фільм Меню:

Біг Мак Кристал;

Шолом Фрі;

Гримасливе Яйце;

Зомбі Гамбургер;

Магічне Зілля;

Вільнокрила.

Фігурки у Minecraft Фільм Меню / Фото McDonald's

Водночас, якщо ви хочете отримати рухомі фігурки Block Head і персоналізовані Block Worlds, потрібно купляти Happy Meal.

Які іграшки можна знайти в Happy Meal:

Кріпер;

Скелет;

Бджола;

Блок редстоуна + Кріпер;

Блок алмазу + Стів;

Блок золота + Давн;

Викликач;

Рожева вівця;

Денніс;

Кам'яний блок + Гаррет;

Рожевий вовняний блок + Рожева вівця;

Блок із травою + Лама.

Іграшки Minecraft, які можна отримати в Happy Meal / Фото McDonald's

Зверніть увагу! Іграшку в Happy Meal можна обрати самостійно, але варто пам’ятати, що їхня кількість у ресторані обмежена. Тому не завжди вдасться отримати саме ту фігурку, яку хочеться. Якщо бажаної іграшки немає, можна спробувати знайти її в іншому закладі мережі або повернутися наступного дня – можливо, вона знову з’явиться в наявності.

Що відомо про гру Minecraft

Minecraft – це популярна пісочниця, створена студією Mojang у 2011 році. У грі гравці можуть досліджувати відкритий світ, будувати споруди з блоків, добувати ресурси, створювати предмети та виживати в умовах, де присутні різні небезпеки, зокрема моби (ворожі істоти).

Завдяки свободі дій, піксельному стилю та активній спільноті Minecraft залишається однією з найпопулярніших ігор у світі.