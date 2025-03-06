Знятий в ДОТі під музику Потапа: цікаві факти про перший український фільм жахів "Штольня"

На початку 2000-х років українське кіно почало розвиватися і фільм "Штольня" ознаменував повернення України до країн з власним кіновиробництвом. "Штольня" стала першим українським українськомовним трилером і фільмом жахів.

Українська прем'єра фільму відбулась 13 квітня 2006 року, пише 24 Канал. Картина отримала культовий статус серед українських глядачів, адже стала одним із перших українських фільмів у жанрі містичного горору.

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Фільмі знімали у військовому ДОТі

Зйомки фільму проводилися у реальних штольнях у селі Білогородка під Києвом. Там режисер Любомир Кобильчуком та оператор Олексій Хорошко знайшли покинутий військовий ДОТ № 402.

Він був збудований ще 1939 року як частина оборонного комплексу Києва. На відміну від інших довоєнних дотів, які були згодом зруйновані, цей дивним чином вцілів.



Військовий ДОТ № 402 / Фото користувача MaxHerz

Зйомки в такому місці додали фільму реалістичності, але також створювало труднощі для акторів і знімальної групи. Зйомки відбувалися влітку в лабіринті при температурі +6 градусів.

"Штольня" стала дебютом Кобильчука у повнометражному кіно

Фільм "Штольня" став дебютом режисера Любомир Кобильчука у повнометражному кіно.

У квітні 2007 року на ""IV Київському міжнародному кінофорумі Україна-2007" фільм "Штольня" отримав відразу три спеціалізовані премії "25 кадр" – у номінаціях за "найкраще гасло", за "найкращий трейлер" та "найкращий постер".

Дистриб'ютор та спонсор фільму "Штольня" компанія "Артхаус трафік" також переміг на цьому кінофорумі в номінації "За розвиток некомерційного кіно"

Головну пісню до фільму написав Потап

У фільмі прозвучало три пісні. Автором головної пісні фільму став Потап, на той час соліст гурту "Вхід у Змінному Взутті" (ВУЗВ).



Потап у кліпі "Штольня" / Скриншот з кліпу

Композицію "Штольня" ВУЗВ виконали спільно з гуртами New'Z'Cool і XS. На цю пісню музики разом з авторами фільму створили кліп, презентація якого відбулася на телеканалі М1 у програмі "Міністерство прем'єр".

У фільмі знявся Павло Лі, якого вбили росіяни

Український актор Павло Лі став однією із зірок фільму "Штольня". Через вторгнення Росії в Україну Павло став волонтером в Ірпені, допомагав людям з евакуацією, координував збір і роздачу гуманітарної допомоги.



Павло Лі / Фото із соцмереж актора

Він загинув 6 березня 2022 року, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами. Повернувши на одну з вулиць, авто потрапило під обстріл російських солдатів.