Фахівці з de House та loft buro завершили повну реставрацію старовинного вітряка з Херсонщини, повернувши йому історичний вигляд та функціональність. Про це пише 24 Канал із посиланням на представників de House.

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Як відновлювали вітряк

Реконструкцію здійснювали за схемами 70-х років, оскільки детальні креслення не збереглися. Команда працювала з архівними фото, відновлюючи кожну деталь практично з нуля.

Автентичні матеріали – для відбудови використали дуб та осику (понад 40 кубів деревини).

Будівництво на відкритому полі – майстри працювали просто неба за будь-яких погодних умов, використовуючи як сучасні верстати, так і ручні інструменти.

Живий символ минулого – мінімум сучасних технологій, максимальне збереження історичного вигляду та традиційних конструкцій.

Що означає відновлення вітряка

Це не просто архітектурна реставрація, а спроба зберегти частину української культурної спадщини. Відроджений вітряк тепер стоїть у Музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові, як нагадування про традиційні ремесла та інженерну майстерність наших предків.

Це був цікавий шлях. І тепер вітряк знову стоїть, живий, ніби нікуди і не зникав,

– зазначили реставратори.

Відтепер цей історичний символ доступний для відвідувачів музею, які можуть побачити, як працювали справжні вітряки століття тому.

Вітряк з Херсонщини відновили / Фото Андрія Авдієнка