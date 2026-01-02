Квірбейтинг століття або ж єдине правильне закінчення: як фанати реагують на фінал "Дивних див"

Культовий серіал сучасності "Дивні дива" офіційно завершився 1 січня 2026 року. Фінальний епізод тривав понад годину та мав розставити всі крапки над "і", проте вийшло дещо інакше.

Думки фанатів стосовно закінчення серіалу розділились. 24 Канал розповідає детальніше про те, що розчарувало глядачів, що навпаки сподобалось.

Дивіться також Чи справді Carol of the Bells – те саме, що й "Щедрик": як українська мелодія підкорила світ

Що фанати думають про закінчення "Дивних див"?

Зверніть увагу! Надалі буде інформація про події серіалу, тому можливі спойлери.

У мережі активно обговорюють фінальний епізод "Дивних див", який вийшов вночі 1 січня. Він мав би закінчити всі сюжетні лінії та дати відповіді на всі питання, які роками турбували фанатів, проте реакція аудиторії варіюється від тотального розчарування до захоплення.

Фанати діляться своїми думками: дивіться пост

Водночас у частини аудиторії залишились незакриті питання. Через доволі відкритий фінал у мережі сперечаються, чи вижила Одинадцять, чи ні. Крім цього, думки стосовно майбутнього персонажів також розділись. Наприклад, фанати засмучені тим, який фінал отримав Майк Віллер, адже він фактично "перетворився на свого батька".

Критика Майка та його долі / Скриншоти 24 Каналу

Багато питань викликає також рішення стосовно стосунків між Вілом та Майком, адже значна частина фанатів шиперила цю пару і мала для цього причини. Сценаристи залишали у серіалі багато "великодок", які вказували на почуття між ними. Фанати розбирали сцени їхньої взаємодії та сподівались хоча б на щиру розмову між друзями, проте сцена, яка є у фіналі не задовольнила аудиторію.

Крім цього, братів Даферів звинувачують у квірбейтингу, який тривав до останніх секунд серіалу, адже нам ніби весь час натякають, що щось станеться, проте нічого не відбувається.

Серіал критикують: дивіться відео

Що сподобалось фанатам?

Багато уваги також приділяють сцені у епілозі, де Ненсі, Джонатан, Стів та Робін обіцяють зустрічатись щомісяця, адже вони об'єднані травмою, яку ніхто більше не може зрозуміти.

Водночас у мережі звертають увагу на те, що ця обіцянка це скоріше фантазія, аніж реальний план на майбутнє.

Також не викликає питань "довго та щасливо", яке отримали Джойс та шериф Хопер. У фіналі нарешті показали, що вони сходили на побачення, яке планували з 3 сезону. Хопер отримав роботу та запропонував Джойс одружитись та переїхати.

Нарешті відбулось обіцяне побачення й Лукаса та Макс, які теж чекали на нього дуже довго. Ця пара викликає щире захоплення у більшості фанатів, адже вони дійсно виросли та змогли побудувати щось важливе.

Це закінчення чи…. ні?

Фанати не припиняють створювати нові теорії. Частково це пов'язано із розчаруванням від фіналу, проте у мережі припускають, що може існувати 9 серія сезону "Дивних див", мовиться у дописі letspumpiitup.

Ця теорія ґрунтується на припущеннях, які зробили слухачі радіо із "Дивних див", бо там можна було почути, що "5 – це перевернута 9". Однак щодо цього немає жодної офіційної інформації, а офіційно серіал завершився.

У Індії зробили тематичний парк