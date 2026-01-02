Квирбейтинг века или же единственно правильное окончание: как фанаты реагируют на финал "Очень странных дел"

Культовый сериал современности "Очень странные дела" официально завершился 1 января 2026 года. Финальный эпизод длился более часа и должен был расставить все точки над "і", однако получилось несколько иначе.

Мнения фанатов относительно окончания сериала разделились. 24 Канал рассказывает подробнее о том, что разочаровало зрителей, что наоборот понравилось.

Что фанаты думают об окончании "Очень странных дел"?

Обратите внимание! В дальнейшем будет информация о событиях сериала, поэтому возможны спойлеры.

В сети активно обсуждают финальный эпизод "Очень странных дел", который вышел ночью 1 января. Он должен был бы закончить все сюжетные линии и дать ответы на все вопросы, которые годами беспокоили фанатов, однако реакция аудитории варьируется от тотального разочарования до восторга.

Фанаты делятся своими мыслями: смотрите пост

В то же время у части аудитории остались незакрытые вопросы. Из-за довольно открытого финала в сети спорят, выжила ли Одиннадцать, или нет. Кроме этого, мнения относительно будущего персонажей также разделились. Например, фанаты расстроены тем, какой финал получил Майк Уиллер, ведь он фактически "превратился в своего отца".

Критика Майка и его судьбы / Скриншоты 24 Канала

Много вопросов вызывает также решение относительно отношений между Уилом и Майком, ведь значительная часть фанатов шиперила эту пару и имела для этого причины. Сценаристы оставляли в сериале много "великодок", которые указывали на чувства между ними. Фанаты разбирали сцены их взаимодействия и надеялись хотя бы на искренний разговор между друзьями, однако сцена, которая есть в финале не удовлетворила аудиторию.

Кроме этого, братьев Даферов обвиняют в квирбейтинге, который продолжался до последних секунд сериала, ведь нам будто все время намекают, что что-то произойдет, однако ничего не происходит.

Сериал критикуют: смотрите видео

Что понравилось фанатам?

Много внимания также уделяют сцене в эпилоге, где Нэнси, Джонатан, Стив и Робин обещают встречаться ежемесячно, ведь они объединены травмой, которую никто больше не может понять.

В то же время в сети обращают внимание на то, что это обещание это скорее фантазия, чем реальный план на будущее.

Также не вызывает вопросов "долго и счастливо", которое получили Джойс и шериф Хопер. В финале наконец показали, что они сходили на свидание, которое планировали с 3 сезона. Хопер получил работу и предложил Джойс жениться и переехать.

Наконец состоялось обещанное свидание и Лукаса и Макс, которые тоже ждали его очень долго. Эта пара вызывает искреннее восхищение у большинства фанатов, ведь они действительно выросли и смогли построить что-то важное.

Это окончание или .... нет?

Фанаты не прекращают создавать новые теории. Частично это связано с разочарованием от финала, однако в сети предполагают, что может существовать 9 серия сезона "Очень странных дел", говорится в заметке letspumpiitup.

Эта теория основывается на предположениях, которые сделали слушатели радио из "Очень странных дел", потому что там можно было услышать, что "5 – это перевернутая 9". Однако по этому поводу нет никакой официальной информации, а официально сериал завершился.

