Один из таких парков, который якобы воспроизводит вымышленный город Хоукинс, открыли в Индии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на thehansindia.
Смотрите также От "Я в Польше" до "Донт пуш зе хорсес": мемы, которые больше всего веселили украинцев в 2025 году
Как выглядит тематический парк?
В Индии поделились видео, где видно, что этот парк несколько странный – и это не игра слов. Например, героев очень трудно узнать в тех куклах, которые стоят в разных местах парка. Часто они совсем не похожи на тех, кого мы видим на экранах.
Также есть вопросы и к монстрам, которых там попытались воспроизвести. Они тоже выглядят не очень похоже на то, что привыкли представлять фанаты "Очень странных чудес" на слове "демагоргон".
Как выглядит парк в Индии: смотрите видео
Авторы экспозиции хотели создать нечто особенное и дать посетителям возможность почувствовать атмосферу любимого сериала, однако получилось несколько не так. Парк выглядит более игрушечным, чем должен был бы и вызывает совсем не те эмоции.
Что известно о последнем эпизоде "Очень странных дел"?
8 серия 5 сезона выйдет уже в новогоднюю ночь. Фанаты ожидают окончания и развязки любимого сериала, ведь он держит в напряжении.
В то же время в сети не утихают обсуждения предыдущих 7 эпизодов. Фанаты недовольны тем, как раскрыли героев и даже предполагали, что часть сцен вырезали. Можно увидеть, что рейтинг 7 эпизода стал самым низким за все время существования сериала, пишет NME.
Почему в "Гарри Поттере" платформа имеет номер 9 и 3/4?
- Пользователь в сети попытался объяснить, почему платформа имела номер именно 9 и 3/4. Он даже показал это иллюстративно.
- Этот пост появился из-за того, что другой пользователь выразил непонимание, почему номер был именно таким, ведь якобы четко видно, что герои проходят четко посередине, однако это не так. На самом деле история о Гарри Поттере имеет много нюансов, однако Джоан Роулинг, автор, продумала все до мелочей, поэтому там не было случайных решений.
- Именно так и с номером платформы: он имеет смысл и называется именно так потому, что герои проходят именно через третью четверть.