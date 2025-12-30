Один из таких парков, который якобы воспроизводит вымышленный город Хоукинс, открыли в Индии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на thehansindia.

Как выглядит тематический парк?

В Индии поделились видео, где видно, что этот парк несколько странный – и это не игра слов. Например, героев очень трудно узнать в тех куклах, которые стоят в разных местах парка. Часто они совсем не похожи на тех, кого мы видим на экранах.

Также есть вопросы и к монстрам, которых там попытались воспроизвести. Они тоже выглядят не очень похоже на то, что привыкли представлять фанаты "Очень странных чудес" на слове "демагоргон".

Как выглядит парк в Индии: смотрите видео

Авторы экспозиции хотели создать нечто особенное и дать посетителям возможность почувствовать атмосферу любимого сериала, однако получилось несколько не так. Парк выглядит более игрушечным, чем должен был бы и вызывает совсем не те эмоции.

Что известно о последнем эпизоде "Очень странных дел"?

8 серия 5 сезона выйдет уже в новогоднюю ночь. Фанаты ожидают окончания и развязки любимого сериала, ведь он держит в напряжении.

В то же время в сети не утихают обсуждения предыдущих 7 эпизодов. Фанаты недовольны тем, как раскрыли героев и даже предполагали, что часть сцен вырезали. Можно увидеть, что рейтинг 7 эпизода стал самым низким за все время существования сериала, пишет NME.

