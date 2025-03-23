Франція знайшла величезне родовище водню: як це відкриття може змінити світ

Французькі дослідники під час пошуку метану випадково виявили величезне родовище так званого "білого" водню. Вартість запасів родовища уже оцінили в 92 мільярди доларів.

Хоча досі одним із найпопулярніших у світі видів водню є "зелений", котрий є продуктом відновлюваних джерел енергії. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

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Чому "білий" водень – значна знахідка

Французькі дослідники знайшли 46 мільйонів тонн водню під землею в містечку Фольшвіллер, що у французькому регіоні Мозель. Це найбільше відоме родовище у світі, і його вартість оцінюють у 92 мільярди доларів.

Науковці натрапили на цю знахідку випадково, коли шукали метан. На глибині 1 250 метрів вони виявили неочікуваний скарб — чистий водень, який можна використовувати без додаткового виробництва.

До сьогодні водень виробляли двома основними способами:

"Зелений" водень – отримується з води за допомогою електроенергії, але це дорого.

"Сірий" водень – видобувається з викопного палива, що забруднює атмосферу вуглекислим газом.

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"Білий" водень – це природний газ, який не потрібно виробляти, а значить, він дешевший і екологічніший. Його видобуток може стати справжньою революцією у сфері чистої енергетики.

Регіон Лотарингія, який колись славився вугледобувною промисловістю, тепер може стати центром водневої революції. Видобуток білого водню може створити тисячі робочих місць, зменшити залежність Європи від газу та нафти (зокрема російських) та сприятиме боротьбі зі змінами клімату.

За словами доктора Жака Піронона, одного з дослідників, цей ресурс може бути значно більшим, ніж вважалося раніше. Це означає, що інші країни теж можуть почати пошук природного водню під землею.

Тепер Франція має вирішити, як безпечно і ефективно добувати цей водень. Якщо все піде за планом, це відкриття може змінити майбутнє світової енергетики.