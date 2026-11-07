З того, що зазвичай летить у смітник: 5 продуктів, які можна виростити вдома

Залишки овочів і зелені після приготування вечері можуть стати початком маленького домашнього городу. Деякі продукти здатні відростати повторно навіть без насіння – достатньо залишити частину рослини, поставити її у воду або висадити в ґрунт.

На власному підвіконні можна виростити не лише зелену цибулю, а й екзотичні рослини з фруктів, які зазвичай купують у супермаркеті. 24 Канал розповість про 5 продуктів, які можна спробувати виростити з кухонних залишків.

Ананас

Після того як ви почистили ананас, не поспішайте викидати його верхівку з листям. Саме з неї можна виростити нову рослину.

Для цього потрібно обережно відокремити верхівку від м'якоті, зняти кілька нижніх листків і залишити її підсохнути на день-два. Після цього верхівку можна поставити у воду так, щоб вона торкалася лише нижньої частини, або відразу висадити в легкий ґрунт. Коли з'являться корінці, рослину пересаджують у більший горщик.

Ананас любить тепло й сонячне світло. У домашніх умовах він може стати незвичною кімнатною рослиною, а за сприятливих умов навіть дати плід. Щоправда, чекати на нього доведеться кілька років.

Вирощування ананаса / provincial.md

Авокадо

Кісточка авокадо – ще один популярний спосіб створити домашній мінігород майже без витрат. Після того як дістанете її з плоду, промийте від залишків м'якоті та помістіть у воду. Для цього можна скористатися трьома-чотирма зубочистками, які підтримуватимуть кісточку над склянкою.

Важливо, щоб її нижня частина була занурена у воду. Ємність потрібно поставити в тепле місце та регулярно змінювати воду.

Через кілька тижнів або місяців кісточка може тріснути, пустити корінь і дати паросток. Коли рослина зміцніє, її можна пересадити в горщик.

На підвіконні авокадо здатне вирости в невелике деревце, однак плодів у кімнатних умовах можна й не дочекатися.

Вирощування авокадо / moyo.ua

Батат

Батат можна виростити навіть із бульби, яка почала проростати на кухні. Для цього її частково занурюють у воду або кладуть у вологий ґрунт.

За достатньої кількості тепла на поверхні з'являться пагони. Коли вони підростуть і сформують корінці, їх можна обережно відокремити від бульби та висадити в окремі горщики. Так із одного батату можна отримати кілька нових рослин.

Батат потребує багато світла й тепла, тому для нього варто обрати найсонячніше місце. Утім, для формування повноцінних бульб потрібен простір і тривалий період вирощування.

Пророщений батат / FB: Vova Sudak

Лимон

Кісточки лимона, які залишаються після приготування напоїв або десертів, теж можна посадити. Для цього варто обрати кілька свіжих насінин, промити їх і помістити у вологий ґрунт на невелику глибину. Горщик накривають прозорою плівкою або кришкою, щоб зберегти вологість, і ставлять у тепле місце.

Після появи перших паростків укриття знімають, а рослину переносять ближче до світла. З часом із маленької кісточки може вирости цитрусове деревце з ароматним листям.

Однак швидкого врожаю чекати не варто: лимон із насінини може не плодоносити багато років, а іноді й зовсім не давати плодів у кімнатних умовах.

Вирощені вдома лимони / exoticsad.com

Імбир

Якщо шматочок імбиру довго лежав на кухні й почав проростати, його можна використати для домашнього вирощування. Головне – щоб на кореневищі були невеликі бруньки, з яких з'являються нові пагони.

Шматочок із бруньками висаджують у широкий горщик із пухким ґрунтом на невелику глибину. Рослину потрібно регулярно поливати, не допускаючи застою води, та тримати в теплому місці.

Згодом імбир утворить зелені пагони, а під землею поступово наростатиме нове кореневище. Його можна буде використати в кулінарії, але для цього знадобиться кілька місяців.

Як проростає імбир / suedtirol1.it