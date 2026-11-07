Из того, что обычно отправляется в мусор: 5 продуктов, которые можно вырастить дома

На собственном подоконнике можно вырастить не только зеленый лук, но и экзотические растения из фруктов, которые обычно покупают в супермаркете. 24 Канал расскажет о 5 продуктах, которые можно попробовать вырастить из кухонных остатков.

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Ананас

После того как вы очистили ананас, не спешите выбрасывать его верхушку с листьями. Именно из нее можно вырастить новое растение.

Для этого нужно осторожно отделить верхушку от мякоти, снять несколько нижних листьев и оставить ее подсохнуть на день-два. После этого верхушку можно поставить в воду так, чтобы она касалась только нижней части, или сразу высадить в легкую почву. Когда появятся корешки, растение пересаживают в более крупный горшок.

Ананас любит тепло и солнечный свет. В домашних условиях он может стать необычным комнатным растением, а при благоприятных условиях даже дать плод. Правда, ждать его придется несколько лет.

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Выращивание ананаса / provincial.md

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Авокадо

Косточка авокадо – еще один популярный способ создать домашний мини-огород практически без затрат. После того как извлечете ее из плода, промойте от остатков мякоти и поместите в воду. Для этого можно воспользоваться тремя-четырьмя зубочистками, которые будут поддерживать косточку над стаканом.

Важно, чтобы ее нижняя часть была погружена в воду. Емкость нужно поставить в теплое место и регулярно менять воду.

Через несколько недель или месяцев косточка может расколоться, пустить корень и дать росток. Когда растение окрепнет, его можно пересадить в горшок.

На подоконнике авокадо способно вырасти в небольшое деревце, однако плодов в комнатных условиях можно и не дождаться.

Выращивание авокадо / moyo.ua

Батат

Батат можно вырастить даже из того, который начал прорастать на кухне. Для этого его частично погружают в воду или кладут во влажную почву.

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При достаточном количестве тепла на поверхности появятся побеги. Когда они подрастут и сформируют корешки, их можно осторожно отделить от клубня и высадить в отдельные горшки. Так из одного батата можно получить несколько новых растений.

Батат требует много света и тепла, поэтому для него стоит выбрать самое солнечное место. Впрочем, для формирования полноценных клубней нужно пространство и длительный период выращивания.

Проросший батат / FB: Vova Sudak

Лимон

Косточки лимона, которые остаются после приготовления напитков или десертов, тоже можно посадить. Для этого стоит выбрать несколько свежих семян, промыть их и поместить во влажную почву на небольшую глубину. Горшок накрывают прозрачной пленкой или крышкой, чтобы сохранить влажность, и ставят в теплое место.

После появления первых ростков накрытие снимают, а растение переносят ближе к свету. Со временем из маленькой косточки может вырасти цитрусовое деревце с ароматными листьями.

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Однако быстрого урожая ждать не стоит: лимон из семени может не плодоносить много лет, а иногда и вовсе не давать плодов в комнатных условиях.

Выращенные дома лимоны / exoticsad.com

Имбирь

Если кусочек имбиря долго лежал на кухне и начал прорастать, его можно использовать для домашнего выращивания. Главное – чтобы на корневище были небольшие почки, из которых появляются новые побеги.

Кусочек с почками высаживают в широкий горшок с рыхлой почвой на небольшую глубину. Растение нужно регулярно поливать, не допуская застоя воды, и держать в теплом месте.

Со временем имбирь образует зеленые побеги, а под землей постепенно начнет расти новое корневище. Его можно будет использовать в кулинарии, но для этого понадобится несколько месяцев.