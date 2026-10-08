Авокадо – это не только вкус, но и эстетика блюда. Важно уметь сохранить его яркий цвет, чтобы не испортить внешний вид ваших шедевров.

Почему авокадо темнеет

После разрезания мякоть авокадо вступает в реакцию с кислородом, и начинается ферментативное окисление. Из-за этого срез постепенно становится коричневым.

Потемнение само по себе еще не означает, что авокадо испорчено. Если плод не имеет неприятного запаха, не скользкий и не выглядит испорченным, это всего лишь естественная реакция на воздух.

Как хранить половинку авокадо / Фото Pixabay

Что помогает сохранить цвет

Чтобы замедлить потемнение, сбрызните срез лимонным или лаймовым соком и распределите его тонким слоем по всей поверхности. Кислая среда тормозит ферменты, вызывающие потемнение.

Некоторые люди используют и уксус, но у него значительно более резкий вкус. Поэтому цитрусовый сок обычно является более удобным вариантом для кухни.

Как хранить половинку авокадо

После обработки соком положите половинку на бумажное полотенце и поместите в герметичный пищевой контейнер. Так вы ограничите доступ воздуха и замедлите изменение цвета.