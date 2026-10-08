Авокадо – це не тільки про смак, а й про естетику страви. Важливо вміти зберегти його яскравий колір, аби не зіпсувати вигляд ваших шедеврів.

Чому авокадо темніє

Після розрізання м’якоть авокадо реагує на кисень, і запускається ферментативне окиснення. Через це зріз поступово стає коричневим.

Побуріння саме по собі ще не означає, що авокадо зіпсоване. Якщо плід не має неприємного запаху, не слизький і не виглядає зіпсованим, це лише природна реакція на повітря.

Як зберігати половинку авокадо / Фото Pixabay

Що допомагає зберегти колір

Щоб сповільнити потемніння, збризніть зріз лимонним або лаймовим соком і розподіліть його тонким шаром по всій поверхні. Кисле середовище пригальмовує ферменти, які запускають побуріння.

Деякі люди використовують і оцет, але в нього значно різкіший смак. Тому цитрусовий сік зазвичай зручніший варіант для кухні.

Як зберігати половинку авокадо

Після обробки соком покладіть половинку на паперовий рушник і сховайте в герметичний харчовий контейнер. Так ви обмежите доступ повітря і сповільните зміну кольору.