31 липня виповнюється 45 років одному з найвідоміших у світі вигаданих персонажів – Гаррі Поттеру. Однак якби не наполегливість "матері" Джоан Роулінг, то, мабуть, світ би ніколи не дізнався про історію "хлопчика, який вижив".

Чимало видавництв просто відмовлялися публікувати першу книгу про Гаррі Поттера. Через які перепони довелося пройти Джоан Роулінг – розповість 24 Канал з посиланням на The Economic Times.

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Скільки видавництв відмовили Роулінг?

Успіху авторки серії книг про Гаррі Поттера передували відмови видавців. Якщо бути точнішим, то 12 видавництв відмовилися брати в роботу рукопис книги "Гаррі Поттер і філософський камінь" – першу частину історії про "хлопчика, який вижив".

І спроба №13 виявилася вдалою, бо маловідомий літературний агент Крістофер Літтл погодився взяти книгу в роботу. Джоан Роулінг отримала авансом гонорар 2 500 фунтів стерлінгів. Перший тираж книги становив всього лише 500 примірників, а ім'я письменниці на обкладинці було написане таким чином, щоб не було зрозуміло, чи це написав чоловік, чи жінка.



Обкладинка першого видання "Гаррі Поттер і філософський камінь" / Фото Sothebys

Уже через 2 роки "Гаррі Поттер і філософський камінь" стала світовим бестселером – було продано близько 300 тисяч примірників. Також Роулінг продала книгу американському дистрибутору Scholastic за 100 тисяч доларів. І вінцем успіху став продаж прав на екранізацію цієї історії студії Warner Brothers.