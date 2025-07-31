Многие издательства просто отказывались публиковать первую книгу о Гарри Поттере. Через какие преграды пришлось пройти Джоан Роулинг – расскажет 24 Канал со ссылкой на The Economic Times.

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Сколько издательств отказали Роулинг?

Успеху автора серии книг о Гарри Поттере предшествовали отказы издателей. Если быть точнее, то 12 издательств отказались брать в работу рукопись книги "Гарри Поттер и философский камень" – первую часть истории о "мальчике, который выжил".

И попытка №13 оказалась удачной, потому что малоизвестный литературный агент Кристофер Литтл согласился взять книгу в работу. Джоан Роулинг получила авансом гонорар 2 500 фунтов стерлингов. Первый тираж книги составлял всего лишь 500 экземпляров, а имя писательницы на обложке было написано таким образом, чтобы не было понятно, написал ли это мужчина, или женщина.



Обложка первого издания "Гарри Поттер и философский камень" / Фото Sothebys

Уже через 2 года "Гарри Поттер и философский камень" стала мировым бестселлером – было продано около 300 тысяч экземпляров. Также Роулинг продала книгу американскому дистрибутору Scholastic за 100 тысяч долларов. И венцом успеха стала продажа прав на экранизацию этой истории студии Warner Brothers.