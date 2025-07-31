Чимало видавництв просто відмовлялися публікувати першу книгу про Гаррі Поттера. Через які перепони довелося пройти Джоан Роулінг – розповість 24 Канал з посиланням на The Economic Times.

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Скільки видавництв відмовили Роулінг?

Успіху авторки серії книг про Гаррі Поттера передували відмови видавців. Якщо бути точнішим, то 12 видавництв відмовилися брати в роботу рукопис книги "Гаррі Поттер і філософський камінь" – першу частину історії про "хлопчика, який вижив".

І спроба №13 виявилася вдалою, бо маловідомий літературний агент Крістофер Літтл погодився взяти книгу в роботу. Джоан Роулінг отримала авансом гонорар 2 500 фунтів стерлінгів. Перший тираж книги становив всього лише 500 примірників, а ім'я письменниці на обкладинці було написане таким чином, щоб не було зрозуміло, чи це написав чоловік, чи жінка.



Обкладинка першого видання "Гаррі Поттер і філософський камінь" / Фото Sothebys

Уже через 2 роки "Гаррі Поттер і філософський камінь" стала світовим бестселером – було продано близько 300 тисяч примірників. Також Роулінг продала книгу американському дистрибутору Scholastic за 100 тисяч доларів. І вінцем успіху став продаж прав на екранізацію цієї історії студії Warner Brothers.