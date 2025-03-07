Ідея прийшла в поїзді, а своє ім'я довелось приховати: факти про створення Гаррі Поттера

Серія книг про Гаррі Поттера – чи не найпопулярніша у світі серія художніх книг, перекладена десятками мов. Однак створення цієї історії було не таким і простим.

Зокрема авторці треба було відстояти назву першої книги та приховати власне ім'я. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Самовивіз Шоу".

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Як Джоан Роулінг створила "Гаррі Поттера"

Коли Джоан Роулінг пропонувала видавцям першу книгу про Гаррі Поттера, спершу їй 12 видавництв відмовили. Вона вважала себе "найбільшою невдахою" – проблеми в особистому житті, критика від видавців та інші проблеми були причиною таких думок. Те, котре було готове взяти історію, виступило проти назви, вважаючи, що "Гаррі Поттер і філософський камінь" – не підходить для дитячої книги.

Та все ж Роулінг відстояла свою позицію, але мала погодитися на іншу умову – вона мала приховати своє ім'я так, щоб не було зрозуміло, що історію написала жінка, бо тоді вважали, що хлопчики не читатимуть цю книгу в такому випадку. Тому замість повного імені на обкладинці книги з'явилося гендерно-нейтральне J. K. Rowling. Насправді у Роулінг немає середнього імені, але вона використала ім'я бабусі – Кетрін.

Історію про хлопчика, який вижив, Джоан Роулінг вигадала, їдучи у поїзді. Перші сторінки вона почала писати у своїй квартирі у Клепхемі.

Перше видання книги вийшло тиражем лише 500 примірників. Водночас остання книга за добу була продана накладом 11 мільйонів примірників.

Факти про перше видання Гаррі Поттера: дивіться відео

Станом на 2025 рік перші 6 книг про Гаррі Поттера вийшли тиражем 325 мільйонів примірників 64 мовами світу. Українською усі книги про хлопчика, який вижив, видають в А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА.