Коли ніхто про це ще не чув: перекладач Гаррі Поттера розповів, чому взявся за цю серію книг
- Віктор Морозов почав перекладати книги про Гаррі Поттера, коли вони ще не були відомі на пострадянському просторі.
- Морозов розповів, як з'явилася ідея перекласти саме ці книги.
Книги про Гаррі Поттера є одними із найпопулярніших у світі. В українському перекладі вони з'явилися завдяки зусиллям музиканта і перекладача Віктора Морозова.
Віктор Морозов почав роботу над перекладом ще тоді, коли на пострадянському просторі про Гаррі Поттера навіть не чули. Що ж стало поштовхом – Віктор Морозов розповів в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.
Цікаво Танцював з хустинкою і вчив лайку: як розважався Коельйо в Україні, яку не підтримав у війні
Чому Морозов взявся за переклад Гаррі Поттера?
Віктор Морозов каже, що у 90-х в Україні був відчутний брак підліткової літератури – як української, так й іноземної. Тому він вирішив докладати зусиль для того, аби виправити ситуацію та навіть брався перекладати "Хроніки Нарнії", проте в процесі дізнався, що вони якраз з'явилися українською.
І тут дружина перекладача порадила звернути увагу на книги про Гаррі Поттера, які в західних країнах уже були популярні, а студія Worner Brothers готувала екранізацію першої.
Ні в Україні, ні в Росії про це ще ніхто не чув, інтернету ж не було. І тоді мені прийшла ідея, що, якщо я перекладу цю книжку швидко і максимально якісно, вона у нас вийде і після прем'єри фільму діти кинуться читати книгу, а вона буде тільки українською. І я планував, що діти і на Сході, і на Півдні читатимуть саме українською,
– каже Морозов.
Віктор Морозов / Фото Івана Магуряка, 24 Канал
Однак видавництво "Класика", з яким працював раніше Морозов, відмовилося друкувати дитячі книги. Тоді перекладач вмовляв Івана Малковича та видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА. На щастя для всіх фанатів поттеріани, Малкович погодився.
Які були труднощі в українського видання?
На жаль, український переклад перших книг не зміг з'явитися раніше, ніж російський. Чимало часу пішло на перемовини з видавцями у самого Морозова. А коли Малкович погодився – з'явилася нова проблема.
А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА була маловідомим видавництвом, через що переговори з агентами Джоан Роулінг щодо дозволу на публікацію перекладу затягнулися ще на понад рік.
Однак над перекладами наступних частин Морозов працював з надзвичайною швидкістю, тому останню книгу поттеріани українські читачі отримали одними з перших у світі.