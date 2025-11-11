Когда никто об этом еще не слышал: переводчик Гарри Поттера рассказал, почему взялся за эту серию книг

Книги о Гарри Поттере являются одними из самых популярных в мире. В украинском переводе они появились благодаря усилиям музыканта и переводчика Виктора Морозова.

Виктор Морозов начал работу над переводом еще тогда, когда на постсоветском пространстве о Гарри Поттере даже не слышали. Что же стало толчком – Виктор Морозов рассказал в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Почему Морозов взялся за перевод Гарри Поттера?

Виктор Морозов говорит, что в 90-х в Украине был ощутимый недостаток подростковой литературы – как украинской, так и иностранной. Поэтому он решил прилагать усилия для того, чтобы исправить ситуацию и даже брался переводить "Хроники Нарнии", однако в процессе узнал, что они как раз появились на украинском.

И тут жена переводчика посоветовала обратить внимание на книги о Гарри Поттере, которые в западных странах уже были популярны, а студия Worner Brothers готовила экранизацию первой.

Ни в Украине, ни в России об этом еще никто не слышал, интернета же не было. И тогда мне пришла идея, что, если я переведу эту книгу быстро и максимально качественно, она у нас выйдет и после премьеры фильма дети бросятся читать книгу, а она будет только на украинском. И я планировал, что дети и на Востоке, и на Юге будут читать именно на украинском,

Виктор Морозов / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Однако издательство "Классика", с которым работал ранее Морозов, отказалось печатать детские книги. Тогда переводчик уговаривал Ивана Малковича и издательство А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА. К счастью для всех фанатов поттерианы, Малкович согласился.

Какие были трудности в украинском издании?