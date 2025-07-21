Акторів нудило під час зйомок: якою була найогидніша сцена в "Гаррі Поттері"

Зйомки однієї з найвідоміших сцен "Гаррі Поттера" виявилися набагато складнішими, ніж очікувалося. Усе через їжу, яка почала гнити і виділяти неприємний запах, від якого акторів починало нудити.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @Socia_ble на YouTube.

Дивіться також Багато хто і досі щороку передивляється його: який фільм став найпопулярнішим у 2001 році

Яка сцена була найогиднішою у Гаррі Поттері?

Неймовірні бенкети у великій їдальні Гоґвортсу стали візитівкою перших фільмів про Гаррі Поттера. Смачні страви, що прикрашали довгі столи, здавалися такими реалістичними, адже дійсно такими були.

Сцена бенкету у великій їдальні Гоґвортсу: дивіться відео

Однак мало хто знає, що їсти їх було нереально. Проблема полягала у тому, що зйомки тривали годинами і їжа почала псуватися. Зрештою, вона просто згнила.

Через це з'явився характерний неприємний запах, який був настільки нудотним, що акторам було вкрай важко продовжувати грати свої ролі.

До слова, мало хто знає, але акторці, яка зіграла Плаксиву Мірту, на момент зйомок було 37 років. На роль 13-річної дівчини її обрали через одну особливість.