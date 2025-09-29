Існує чимало фанатських теорій про всесвіт Гаррі Поттера. Однак деякі з них доволі популярні. Одна навіть є улюбленою для самої авторки романів.

Одна з найпопулярніших теорій про Гаррі Поттера каже, що Албус Дамблдор насправді є Смертю. Чому саме так – розповість 24 Канал з посиланням на канал "Книжкова гурманка".

Чому Дамблдор є Смертю?

Це одна з найвідоміших теорій про всесвіт Гаррі Поттера, підґрунтям для якої є "Казки Барда Бідла", які відіграють особливу роль у фіналі поттеріани. Навіть сама назва останньої книги "Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії" походить від цих казок, а точніше від однієї з них.

Мова йде про "Казку про трьох братів". У ній йдеться про те, що троє братів-чарівників за допомогою магії звели міст через річку, що неабияк здивувало Смерть, бо зазвичай у спробі перейти водойму люди гинули. Вона перестріла братів посеред мосту, який вони спорудили чарами і запропонувала їм подарунки.

Старший брат попросив наймогутнішу паличку у світі;

Середній брат попросив вміння воскресати мертвих;

Молодший – сховок від самої Смерті.

Смерть подарувала братам бузинову паличку, воскресальний камінь та плащ-невидимку. Ці три предмети і названі пізніше Смертельними реліквіями.

Старшого брата вбили і вкрали його паличку. Середній брат, намагаючись воскресити свою наречену, збожеволів та позбавив себе життя сам, а наймолодшого смерть роками не могла знайти, аж поки він сам не вийшов з-під плаща, подарувавши його синові, а сам привітав Смерть як добру приятельку та вирушив з нею.



Смерть забирає молодшого брата / Кадр з фільму "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії. Частина 1"

То до чого тут директор Гоґвортсу Албус Дамблдор? Річ у тім, що він був володарем бузинової палички, а також у нього зберігалися воскресальний камінь та плащ-невидимка, який він подарував Гаррі Поттеру у першій книзі.

Однак і це ще не все. В останній книзі, під час битви за Гоґвортс Гаррі Поттер вирішує піти на вірну смерть прямо до Волдеморта, чим той користається і використовує проти "хлопчика, що вижив" вдруге смертельне закляття. Те, що ним він убив свою ж частинку в ньому, він і не підозрював.

Проте Гаррі Поттер у своїй уяві опинився наче на лондонському вокзалі. І зустрів його там саме Албус Дамблдор – наче Смерть, яка зустріла молодшого брата, в якого, як і в Гаррі, був плащ-невидимка.



Дамблдор зустрів Гаррі Поттера після другої спроби Волдеморта убити його / Кадр з фільму "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії. Частина 2"

Що про теорію сказала Джоан Роулінг?

"Мама" Гаррі Поттера Джоан Роулінг часто коментує різні реорії про всесвіт Гаррі Поттера. Наприклад, вона рішуче відкинула теорію про те, що нібито Албус Дамблдор – це Рон Візлі, який за допомогою маховика часу повернувся у минуле, щоб допомогти Гаррі перемогти.

Однак теорію про те, що Дамблдор насправді є Смертю, Роулінг не тільки не відкинула, але й підтвердила, що це так. Таку відповідь вона дала на питання про те, яка її теорія улюблена.

Дамблдор як Смерть. Це чудова теорія, і вона відповідає дійсності,

– прокоментувала Роулінг.

Тобто, фактично, це вже і не теорія, а факт. Албус Дамблдор був Смертю.

