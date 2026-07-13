"Так тривало 15 років": ким працював Гаррісон Форд до світової слави

Гаррісон Форд, якого сьогодні знають завдяки ролям Гана Соло та Індіани Джонса, не одразу став всесвітньо відомим. Його шлях до голлівудської слави був значно довшим і складнішим, ніж може здатися на перший погляд.

Лише через 15 років після початку кар'єри акторові вдалося отримати роль, яка змінила його життя. Про цей період Форд розповів під час виступу на церемонії випуску в Аризонському державному університеті.

Ким працював Форд до популярності?

Актор зізнався, що в студентські роки не мав чіткого плану на майбутнє. На курс акторської майстерності він записався лише тому, що сподівався легко отримати високу оцінку, а також думав, що замість виступів на сцені він "працюватиме в касі або будуватиме декорації". Втім, саме там Гаррісон Форд знайшов однодумців і зрозумів, що хоче пов'язати своє життя зі сценою.

За словами Форда, перевтілення в інших персонажів допомогло йому подолати сором'язливість і відчути впевненість у собі. Згодом керівник театрального відділення Ріпона запросив 22-річного юнака до Лос-Анджелеса, де молодий актор підписав контракт із Columbia Pictures.

Гаррісон Форд / Фото GettyImages

Однак початок кар'єри не приніс фінансової стабільності. На той момент Форд уже мав сім'ю, тому основним джерелом доходу стала робота столяром.

Я утримував свою зростаючу сім'ю, працюючи столяром – це був ще один спосіб забезпечити родину їжею. Я брав акторські ролі лише тоді, коли вони ставали для мене викликом. Так тривало близько 15 років,

– розповів актор.

За цей час він зіграв лише кілька ролей, серед яких були фільми "Американські графіті" Джорджа Лукаса та "Розмова" Френсіса Форда Копполи.

Переломний момент у житті Форда настав тоді, коли він отримав роль Гана Соло у "Зоряних війнах", після якої кар'єра актора стрімко пішла вгору.