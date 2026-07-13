Лишь спустя 15 лет после начала карьеры актеру удалось получить роль, которая изменила его жизнь. Об этом периоде Форд рассказал во время выступления на церемонии вручения дипломов в Аризонском государственном университете.

Кем работал Форд до того, как стал известен?

Актер признался, что в студенческие годы у него не было четкого плана на будущее. На курс актерского мастерства он записался лишь потому, что надеялся легко получить высокую оценку, а также думал, что вместо выступлений на сцене он "будет работать в кассе или строить декорации". Впрочем, именно там Харрисон Форд нашел единомышленников и понял, что хочет связать свою жизнь со сценой.

По словам Форда, перевоплощение в других персонажей помогло ему преодолеть застенчивость и обрести уверенность в себе. Впоследствии руководитель театрального отделения Рипона пригласил 22-летнего юношу в Лос-Анджелес, где молодой актер подписал контракт с Columbia Pictures.

Харрисон Форд / Фото GettyImages

Однако начало карьеры не принесло финансовой стабильности. К тому моменту у Форда уже была семья, поэтому основным источником дохода стала работа столяром.

Я содержал свою растущую семью, работая столяром – это был еще один способ обеспечить семью едой. Я брал актерские роли только тогда, когда они становились для меня вызовом. Так продолжалось около 15 лет,

– рассказал актер.

За это время он сыграл лишь несколько ролей, среди которых были фильмы "Американские граффити" Джорджа Лукаса и "Разговор" Фрэнсиса Форда Копполы.

Переломный момент в жизни Форда наступил тогда, когда он получил роль Хана Соло в "Звездных войнах", после чего карьера актера стремительно пошла в гору.