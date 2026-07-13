Лише через 15 років після початку кар'єри акторові вдалося отримати роль, яка змінила його життя. Про цей період Форд розповів під час виступу на церемонії випуску в Аризонському державному університеті.

Ким працював Форд до популярності?

Актор зізнався, що в студентські роки не мав чіткого плану на майбутнє. На курс акторської майстерності він записався лише тому, що сподівався легко отримати високу оцінку, а також думав, що замість виступів на сцені він "працюватиме в касі або будуватиме декорації". Втім, саме там Гаррісон Форд знайшов однодумців і зрозумів, що хоче пов'язати своє життя зі сценою.

За словами Форда, перевтілення в інших персонажів допомогло йому подолати сором'язливість і відчути впевненість у собі. Згодом керівник театрального відділення Ріпона запросив 22-річного юнака до Лос-Анджелеса, де молодий актор підписав контракт із Columbia Pictures.

Гаррісон Форд / Фото GettyImages

Однак початок кар'єри не приніс фінансової стабільності. На той момент Форд уже мав сім'ю, тому основним джерелом доходу стала робота столяром.

Я утримував свою зростаючу сім'ю, працюючи столяром – це був ще один спосіб забезпечити родину їжею. Я брав акторські ролі лише тоді, коли вони ставали для мене викликом. Так тривало близько 15 років,

– розповів актор.

За цей час він зіграв лише кілька ролей, серед яких були фільми "Американські графіті" Джорджа Лукаса та "Розмова" Френсіса Форда Копполи.

Переломний момент у житті Форда настав тоді, коли він отримав роль Гана Соло у "Зоряних війнах", після якої кар'єра актора стрімко пішла вгору.