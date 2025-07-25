Стратити не могли: що сталося з вбивцею австрійського ерцгерцога, який спричинив Першу світову
- Гаврило Принцип, вбивця австрійського ерцгерцога Франца Фердинанда, помер у в'язниці 28 квітня 1918 року від туберкульозу кісток.
- Сучасна Сербія вшановує Принципа, в країні названі вулиці на його честь і встановлено пам'ятник у Белграді.
25 липня 1894 року народився Гаврило Принцип – людина, яка увійшла у світову історію як свого роду причина Першої світової війни, адже саме він вбив австрійського ерцгерцога Франца Фердинанда і його дружину Софію у Сараєво 28 червня 1914 року.
Вбивцю ерцгерцога затримали на місці злочину, він зробив 2 невдалі спроби самогубства. Якою була подальша доля Принципа – розповість 24 Канал.
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Однак Гаврило Принцип навіть не дожив до кінця війни. Він помер у в'язниці 28 квітня 1918 року від туберкульозу кісток. Зараз пам'ять Принципа вшановує сучасна Сербія, адже він був етнічним сербом. У країні названі вулиці на його честь, а в Белграді, столиці країни, йому навіть встановили пам'ятник.