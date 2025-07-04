Стосується це не лише одягу, а й безпеки, здоров’я та навіть спадковості престолу. 24 Канал зібрав 5 цікавих правил королівської родини під час подорожей.

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Завжди мають із собою траурний одяг

Члени королівської родини зобов’язані мати з собою траурне вбрання під час будь-якої поїздки. У разі смерті близької людини чи високопосадовця, вони повинні повернутися додому у відповідному вигляді.

Це правило виникло після смерті Георга VI у 1952 році – тоді Єлизавета II, повертаючись з Кенії без траурного одягу, не могла вийти з літака, поки їй його не доставили.

Гардероб під контролем

Усі образи для поїздок ретельно плануються заздалегідь, з урахуванням культури країни, погоди та характеру подій.

Образи королівської родини готуються заздалегідь / Фото GettyImages

Цікаво, що для кожного дня готують окремі комплекти одягу, а також члени королівської родини часто беруть резервні речі – на випадок, якщо щось зіпсується чи забрудниться.

Подарунки – не особиста власність

Більшість подарунків, які члени королівської родини отримують під час візитів, не належать їм. Вони вважаються власністю держави або "Корони" й фіксуються у спеціальному державному реєстрі подарунків і зберігається як частина королівської колекції.

Завжди з лікарем і аптечкою

Королівські особи не подорожують без медичної підтримки. До складу делегації входять лікарі та запас необхідних медикаментів.

Члени королівської родини не подорожують без медичної підтримки / Фото GettyImages

Наприклад, принц Чарльз під час візиту на Близький Схід у 90-х мав із собою власний запас крові.

Спадкоємці не можуть летіти в одному літаку

Спадкоємці британського престолу зазвичай не подорожують разом. Усе задля того, аби у випадку катастрофи монархія не втратила кількох спадкоємців одразу.

Зауважимо, що це більше традиція ніж суворе правило. Ба більше, його вже неодноразово порушували, однак лише з дозволу монарха.