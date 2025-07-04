Касается это не только одежды, но и безопасности, здоровья и даже наследственности престола. 24 Канал собрал 5 интересных правил королевской семьи во время путешествий.

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Всегда имеют с собой траурную одежду

Члены королевской семьи обязаны иметь с собой траурный наряд во время любой поездки. В случае смерти близкого человека или чиновника, они должны вернуться домой в соответствующем виде.

Это правило возникло после смерти Георга VI в 1952 году – тогда Елизавета II, возвращаясь из Кении без траурной одежды, не могла выйти из самолета, пока ей его не доставили.

Гардероб под контролем

Все образы для поездок тщательно планируются заранее, с учетом культуры страны, погоды и характера событий.

Образы королевской семьи готовятся заранее / Фото GettyImages

Интересно, что для каждого дня готовят отдельные комплекты одежды, а также члены королевской семьи часто берут резервные вещи – на случай, если что-то испортится или испачкается.

Подарки – не личная собственность

Большинство подарков, которые члены королевской семьи получают во время визитов, не принадлежат им. Они считаются собственностью государства или "Короны" и фиксируются в специальном государственном реестре подарков и хранятся как часть королевской коллекции.

Всегда с врачом и аптечкой

Королевские особы не путешествуют без медицинской поддержки. В состав делегации входят врачи и запас необходимых медикаментов.

Члены королевской семьи не путешествуют без медицинской поддержки / Фото GettyImages

Например, принц Чарльз во время визита на Ближний Восток в 90-х имел с собой собственный запас крови.

Наследники не могут лететь в одном самолете

Наследники британского престола обычно не путешествуют вместе. Все для того, чтобы в случае катастрофы монархия не потеряла нескольких наследников сразу.

Заметим, что это больше традиция чем строгое правило. Более того, его уже неоднократно нарушали, однако только с разрешения монарха.